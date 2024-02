Israel declara persona "non grata" a Lula Da Silva por calificar acciones en Gaza como "genocidio"

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz declaró a Lula Da Silva como una persona "non grata", luego de que el presidente brasileño calificara las acciones que cometen en la Franja de Gaza como "un genocidio".

"Es persona non grata en el Estado de Israel mientras no se retracte de sus declaraciones y no se disculpe", aseguró Katz.

La expresión de Lula surgió en una conferencia de la Cumbre de la Unión Africana, en Etiopía, en donde se refirió al conflicto entre Israel y el grupo Hamás: "no es una guerra entre soldados y soldados sino una guerra entre un Ejército altamente preparado y mujeres y niños".

La controvertida declaración causó molestia a Israel por la referencia al genocidio y la comparación que hizo el presidente de Brasil con la acción de Hitler para exterminar judíos en la Segunda Guerra Mundial.

"Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza con el pueblo palestino no ha ocurrido en ningún otro momento de la historia. En realidad, ha ocurrido: cuando Hitler decidió matar a los judíos", exclamó Lula.

En respuesta, el gobierno israelí convocó al embajador de Brasil en Israel y lo invitó a reunirse con el jefe de la diplomacia en el centro memorial del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén.

Las declaraciones de Lula "son una vergüenza y un grave ataque antisemita contra el pueblo judío y el Estado de Israel", declaró Katz durante una visita al memorial.