Estos son todos los mexicanos que han muerto en tiroteos de Estados Unidos en lo que va del 2024

Cada año mueren miles de personas en Estados Unidos a causa de tiroteos masivos, de acuerdo con estadísticas de la organización Gun Violence Archive. Durante el año pasado más de 20 mil habitantes perdieron la vida derivado de enfrentamientos con armas de fuego. Los archivos de la asociación - que recopila datos de violencia armada en el país- muestran que, de enero a junio de 2023 se contabilizaron más de 330 tiroteos masivos.

La organización no ha compartido el total de tiroteos que se registraron durante el año pasado y hasta ahora no hay información sobre la violencia con armas de fuego durante los dos primeros meses del 2024. No obstante, los ataques con armas de asalto no se han detenido; desde que inició el año, decenas de personas han resultado heridas por incidentes relacionados con las armas.

¿Cuántos tiroteos masivos se han registrado en EU este 2024?

La violencia armada sigue creciendo en Estados Unidos. Foto: especial.

Gun Violence Archive detalló, de forma preliminar, que en lo que va del año (enero y febrero) se han contabilizado 49 tiroteos masivos en territorio estadounidense. La organización ha alertado que hay más armas en el país que habitantes, un dato alarmante considerando que en Estados Unidos es legal que los mayores de edad puedan comprar armas de fuego.

En este sentido, decenas de personas han perdido la vida como consecuencia de estos tiroteos que se han reportado en Estados Unidos. Las víctimas no han sido únicamente ciudadanos estadounidenses, sino que la violencia también ha afectado a hispanos y migrantes que viven en dicho país; en este contexto, recientemente trascendió que durante el tiroteo en Kansas City - registrado el 14 de febrero - murió una mujer cuyos padres eran mexicanos.

¿Cuántos mexicanos han muerto en tiroteos en EU este año?

La última hispana en morir por un tiroteo fue Lisa López. Foto: Kansas City Hispanic News

Lisa López Galván es una de las últimas personas mexicanas que han muerto como consecuencia de la violencia armada en Estados Unidos. La mujer era una locutora de ascendencia mexicana, quien fue acribillada mientras celebraba la victoria de los Kansas City en un desfile. Pese a que ella no nació en México, las autoridades del país lamentaron su deceso y condenaron el hecho violento.

Un día antes, el 13 de febrero, otro mexicano perdió la vida durante un tiroteo en Nueva York. La víctima era originario de Puebla y se encontraba en la estación del Metro "Mount Eden" - ubicada en el Bronx - cuando una persona disparó. Al menos cinco personas más resultaron heridas por este ataque.

Otros dos mexicanos perdieron la vida durante un tiroteo dentro de una granja en Half Moon, California. El agresor abrió fuego - el pasado 24 de enero - contra sus compañeros. El saldo total fue de siete personas fallecidas, dos de ellos eran de nacionalidad mexicana, aunque sus nombres no fueron revelados por las autoridades.