Ofrecen 5 millones de pesos para localizar al niño Leonardo, salió a pescar hace 2 años y jamás regresó

Han pasado más de dos años desde que el niño Leonardo David Capli fue visto por última vez en la provincia argentina de Misiones. El pequeño, de entonces 16 años, despareció el 1 de octubre de 2021 luego de que les avisó a sus familiares que iría a pescar con sus amigos. Sin embargo, ese día el menor de edad no regresó a su domicilio, hecho que alarmó a sus seres queridos y rápidamente acudieron a las autoridades y presentaron una denuncia por su desaparición

De acuerdo con el testimonio de su madre - quien fue entrevistada hace meses por medios argentinos - el adolescente no precisó a qué lugar iría, únicamente comentó que iría con sus amigos. “El 30 de septiembre de 2021 Leo me mandó un mensaje al messenger y, como yo estaba lavando ropa, le dije a mi otra hija que lo leyera y le respondiera. Ella le preguntó qué hacía y él dijo que estaba por ir a pescar ‘por ahí con los chicos’, pero no precisó el lugar. Salió ese viernes y dijo que volvería el sábado".

La madre del menor, identificada como Angelina Giménez, afirmó que el caso de su hijo ha estado plagado de inconsistencias y misterios, sobre todo porque los jóvenes que salieron con Leo jamás quisieron contar qué fue lo que sucedió luego de que todos se fueron a pescar: " el vecino pasó a buscarlo por la casa y salieron juntos. Ese chico jamás quiso contar nada, qué pasó, dónde fueron; la madre de él tampoco habló", comentó la mujer para el medio Primera Edición.

Los amigos de Leo no quieren declarar sobre su desaparición

El menor desapareció a los 16 años. Foto: Ministerio de Seguridad de la Nación

En esa misma entrevista, Angelina relató que el adolescente que salió con su hijo ha cambiado su versión en varias ocasiones y no ha querido identificar a los otros jóvenes que salieron con ellos el día que Leo desapareció: "una vez cambió de versión y dijo que la mamá no le dio permiso para ir. Eso no es cierto, porque salieron juntos con mi hijo. Al parecer también había otros chicos a pescar, pero no sabemos nada", lamentó la madre de Leo en aquella entrevista.

Ante la fata de información que hay sobre la desaparición de Leonardo, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa de 5 millones de pesos argentinos por datos sobre su paradero (cerca de 100 mil pesos mexicanos). “Quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos de este Ministerio, llamando a la línea gratuita 134, precisaron las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación.

"Vivir buscando a un hijo es terrible": dice la madre de Leo

La madre del menor sigue buscándolo. Foto: @bigbangnw

En este sentido, la madre del menor lamentó que las autoridades recién estén ofreciendo recompensa por su hijo: "acá hay fotos hasta de Loan Peña (niño desaparecido hace varios meses), pero de mi hijo no encontré ni en San Ignacio, que es la localidad donde nos criamos. No siento el apoyo del pueblo ni del Municipio y me duele muchísimo. Vivir buscando un hijo es terrible. No se lo deseo a nadie”, lamentó Giménez.

