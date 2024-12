Las últimas palabras de un hombre que fue asesinado mientras protegía a su novia embarazada en víspera de Año Nuevo

El brutal asesinato de un joven identificado como Kevin Ward- de 26 años de edad - mantiene conmocionados a los habitantes del estado de Missouri, en Estados Unidos, esto luego de que se descubrió que el homicida del hombre sería su propio padre. De acuerdo con las declaraciones de la madre de la víctima, fue su ex pareja quien le disparó a su propio hijo, después de que ambos tuvieron una confrontación previa a Año Nuevo.

La madre de Kevin - una mujer llamada Katherine - comentó a la prensa local que su hijo acudió a visitar a su padre, un hombre identificado Harold Luster. Sin embargo, el joven acudió en compañía de su entonces novia, quien además estaba embarazada. Pese a que la intención era pasar un momento familiar previo al Año Nuevo, en algún punto la reunión derivó en una pelea.

Aparentemente, Luster sospechaba que la novia de Kevin ocultaba algo, motivo por el cual el joven salió en su defensa y empezó una acalorada discusión con su padre. En medio de los reclamos, el sospechoso sacó un arma y le apuntó directamente a su nuera; rápidamente Kevin llamó a su madre y le contó lo que estaba sucediendo. La mujer escuchó horrorizada las que serían las últimas palabras de su hijo, previo a que Luster le disparara por defender a su paraje embarazada.

La madre del joven escuchó sus últimas palabras

La víctima protegía a su esposa embarazada. Foto: @MyTrueCrimeNews

Katherine comentó que ella escuchó por teléfono una parte de la discusión y los balazos, posteriormente oyó a su hijo diciendo "papá, ¿por qué haces esto? no lo merezco", cuando ya había sido acribillado por su propio padre. La madre de familia resaltó que su hijo murió tratando de defender a su novia y a su bebé, quienes estaban siendo amenazadas por Luster y sus acusaciones: "Kevin se sacrificó; él fue el héroe esa noche", señaló la mujer.

En este sentido, la mujer recalcó que su hijo prefirió dar su propia vida para evitar que su padre siguiera atacando a su pareja: "Kevin murió protegiendo al amor de su vida y a su hijo no nacido. Preferiría morir antes que que se la lleven a ella y a ese bebé. Mi hijo fue el mejor. Era un gran chico que no merecía esa noche y desearía mil veces que nunca hubiera estado allí. Pero él y yo nunca hubiéramos pensado que esto sucedería", dijo.

El sospechoso es descrito como un hombre violento

El hombre ya fue detenido por las autoridades. Foto: Gobierno de Missouri.

Finalmente, la mujer contó que su ex pareja - el padre de Kevin - tenía un historial por violencia doméstica; según Katherine, Luster es una persona sumamente violenta y apasionada por las armas de fuego. Ahora, ella solo pide justicia para su hijo y que su ex esposo enfrente la cárcel: "mi hijo no puede respirar, mi hijo no puede caminar, mi hijo no puede ver. ¿Por qué Luster debería tener el placer de estar en una celda? Quiero que sufra todos los días recordando eso".

Cabe mencionar que, frente al juez, Luster se declaró inocente de asesinato en primer grado y de acción criminal armada. No obstante, permanece detenido sin derecho a fianza y se ha fijado fecha de audiencia judicial para el 3 de enero.

