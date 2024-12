Sujeto intenta "robarle" a un maniquí y termina como la burla de todo el mercado | VIDEO

Un sujeto intentó cometer un robo y escapar rápidamente del lugar, en un mercado de Santa Cruz, en el centro de Bolivia. Sin embargo, terminó siendo la burla de los vendedores y de las redes por su insólita confusión, que fue captada por cámaras de seguridad.

El video compartido en plataformas digitales reveló el momento en que el joven de aproximadamente 25 años de edad, se encuentra por el pasillo de un mercado y se percata de una "persona" que se encuentra recargada sobre una pared, mientras tiene a su lado su cartera expuesta.

Tras su hallazgo, el sujeto consideró que era buena idea aprovechar la oportunidad y despojarle la cartera, para posteriormente emprender su huida. No obstante, al momento de forcejear por la cartera, se da cuenta que se trata de un maniquí con quien está lidiando, por lo que se detiene y se dispone a correr con las manos aún vacías, no sin antes ser observado por los locatarios y compradores.

Luego del robo fallido, el encargado de la tienda de ropa se acerca para descubrir lo que sucede con el maniquí de su local. Sin embargo, en dicho momento se sale del ángulo de la cámara, por lo que no se logra apreciar si sostuvo una discusión con el criminal. Acto seguido, se regresa a su tienda y levanta su maniquí para acomodarle su cartera.

Los usuarios de X y Facebook no tardaron en utilizar el video para publicarlo varias veces y compartir comentarios de burla contra el sujeto, cuya identidad no ha sido confirmada por las autoridades de Santa Cruz.

"El maniquí: Ah pero no me dejé robar" y "Hasta la Maniquí no se deja robar, esa chamba está más difícil cada día" fueron algunas de las burlas por parte de los internautas.