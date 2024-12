El desgarrador testimonio de una madre cuya hija de 4 años fue asesinada a golpes dentro de su casa

Habitantes de la localidad de José C.Paz, en Argentina, se encuentran conmocionados por el brutal homicidio de una niña de 4 años llamada Bella Núñez, quien aparentemente fue asesinada por su madrastra. Según medios locales, fue el pasado 17 de diciembre cuando la menor de ella llegó al Hospital Zonal de Agudos Gobernador Domingo Mercante con graves lesiones en el cuerpo, las cuales eran consistentes con una golpiza.

Los médicos informaron que la niña perdió la vida como consecuencia de un traumatismo de cráneo. Al cuestionar a la mujer que llevó a la niña al hospital, ella afirmó ser su madrastra y no pudo explicar las causas por las cuales la menor presentaba las lesiones. Las autoridades del nosocomio alertaron a la policía y la mujer quedó detenida.

Hasta la casa de la sospechosa acudieron peritos y policías, quienes recabaron indicios que apuntarían a una presunta agresión física. Posteriormente, al lugar de los hechos llegó la madre de la niña - una mujer llamada Rosa - quien explicó que ella se encontraba de viaje y que Bella había quedado bajo el cuidado de su padre y su pareja, quienes aparentemente estarían a cargo de la menor hasta que su madre regresara.

Madre de Bella también culpa al padre de la niña

Ahora, Rosa pide justicia por el asesinato de su hija y exige que también sea investigado el padre de la niña, ya que acusa que él debió de haber estado al pendiente de la menor y no dejarla sola con su pareja. La madre de Bella también comentó - a la prensa local - que teme que su expareja también haya participado en la golpiza contra su propia hija.

“Él también tiene que estar preso por cómplice de esa basura que mató a mi hija a golpes. Así como mataron a mi hija a golpes, así lo van a pagar. Vos, Mariana, no saldrás jamás de la cárcel. Y vos, Ariel, deberías haber cuidado de mi hija, pero la dejaste con esa basura que la mató. Dios es grande; solo pido justicia por mi hija”, dijo Rosa en redes sociales, donde compartió fotografías de su hija y de quienes presuntamente son los agresores de la menor.

Piden justicia por el homicidio de Bella

Decenas de personas se han sumado para exigir justicia por la menor. Foto: Cuartoscuro.

Hasta ahora, no se ha definido la situación legal de la madrastra y el padre de la niña. No obstante, la madre de la víctima se ha pronunciado en las plataformas digitales para exigir que el caso no quede impune: “buenas tardes a todos. Yo no sé si lo estoy cansando por la situación que estoy pasando o no. Pero quiero justicia por mi hija. Yo quiero que todos me ayuden. No quiero que esto quede así. Yo quiero que el padre pague por esto también, que vaya preso, porque yo dejé a cargo a mi hija, a él, a él, no a ella".

"Pido justicia por ella. Solamente pido justicia. Que el padre vaya preso porque eso no se hace. Yo me fui a la costa a trabajar para darle un techo a mi hija porque nosotros alquilábamos. No teníamos gran ayuda. Como toda mamá quiere que su hija tenga lo mejor”, finalizó la madre de Bella en sus redes sociales.

