El crudo testimonio de una mujer que salvó a toda su familia de morir aplastados por un avión: "eso va a explotar"

El pasado 18 de diciembre un avión se estrelló contra una casa aledaña al aeropuerto de San Fernando, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. En el siniestro perdieron la vida dos personas, quienes aparentemente se encontraban dentro de la aeronave; no obstante, una familia estuvo muy cerca de la muerte y recientemente compartieron su testimonio ante medios locales, esto con el objetivo de dar a conocer más detalles de aquel fatídico accidente.

Se trata de la familia que se encontraba dentro de la vivienda donde la aeronave se estrelló, la cual esta liderada por una adulta mayor llamada Narcisa Martínez, quien habló ante medios argentinos y reveló el horror que vivieron al casi ser aplastados por el avión accidentado. De acuerdo con el testimonio de la mujer, ella se encontraba lavando el patio - junto a una de sus nietas - cuando la tragedia ocurrió.

Narcisa Martínez contó, para el medio Clarín, que su nieta fue quien la alertó por el avión y posteriormente ella se dio cuenta de que la aeronave estaba realizando maniobras muy extrañas, hecho que la preocupó y decidió tomar a su familia y salirse a la calle, temiendo lo peor: "Melanie, me dijo 'abuela, eso va a explotar, vámonos, tenemos las garrafas, está la moto también. Vamos a morir, hay que salir''", recordó la mujer.

12 personas vivían en la casa donde el avión se estrelló

La aeronave provocó un fuerte incendio dentro de la vivienda. Foto: @CtralDeNoticias.

La mujer comentó que dentro de su vivienda habitan 12 personas, de las cuales no todas se encontraban en el domicilio al momento de los hechos. Sin embargo, quienes si estuvieron presentes lograron escapar gracias a que Narcisa y su nieta lograron avisarles a tiempo. La adulta mayor también compartió que una vez fuera de la casa, ella contempló cómo el avión se precipitó desde las alturas y se estrelló sobre el techo de su casa.

Por su parte, otra vecina de la zona - entrevista por el mismo medio de comunicación argentino - comentó que no es la primera vez que una aeronave se estrella en la zona, pero si es la primera vez que un avión se ve involucrado en el percance: "esto no es la primera vez que pasa. Ya había pasado el año pasado, y otros años también. Pero siempre fueron avionetas, nunca aviones", dijo la mujer identificada como Carina.

Vecinos aseguran que no es la primera vez que ocurre un accidente como este

Dos personas murieron como consecuencia del accidente. Foto: @24conurbano

Carina también hizo un llamado a las autoridades para que el caso se investigue y se tomen las medidas necesarias para evitar este tipo de accidentes: "nunca vimos algo como lo que pasó, es la primera vez que entra por la calle un avión, se prende fuego todo. En los videos que vimos se ve cómo sigue de largo de la pista. Habría que buscar una solución para que no pase de nuevo, es que ese aeropuerto antes solo recibía avionetas y ahora hace vuelos internacionales", dijo.

Sobre las causas que ocasionaron el accidente, las autoridades aún no han determinado qué fue lo que sucedió. No obstante, el suceso ya está siendo investigado y se espera que en los próximos días se dé a conocer más información sobre las causas que llevaron a la aeronave a no detenerse en la pista y seguir avanzando hasta chocar contra una casa dentro de un concurrido vecindario.

