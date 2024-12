Mujer denuncia a su ex novio por violencia doméstica y él la apuñala 70 veces

Una mujer identificada como Kristin Stevens murió tras ser apuñalada en más de 70 ocasiones con un afilado cuchillo de cocina, luego de que denunció a su ex pareja por violencia doméstica. El agresor fue identificado como James Christopher Lindsey, de 42 años de edad, quien perdió la vida mientras cuando trataba de escapar de la policía en el estado de Florida, en Estados Unidos, según información ofrecida por el canal de noticias NBC News.

De acuerdo con medios locales, la agresión en contra de Stevens ocurrió horas antes de que James Christopher Lindsey tuviera una audiencia y enfrentara los cargos previos de violencia doméstica. De igual manera, se reveló que el agresor murió horas después de agredir a su ex novia, esto debido a que sufrió un accidente automovilístico mientras trataba de escapar de las autoridades; el sujeto presuntamente conducía a una velocidad de más de 160 kilómetros por hora.

La agresión en contra de Stevens fue atestiguada por el hijo de la pareja, un adolescente de tan solo 16 años de edad, quien también se encontraba dentro de la casa, pero afortunadamente resultó ileso. En el domicilio también estaba presente otro hombre, quien se dio cuenta de lo sucedido y trató de detener al atacante, pero no tuvo éxito y en su intento resultó lesionado en una de sus piernas, pero alcanzó a llamar a la policía.

Kristin ya había denunciado a su ex pareja por violencia doméstica

La mujer fue asesinada a puñaladas. Foto: Departamento del Sheriff del condado de Seminole

En medios de comunicación se dio a conocer que Kristin Stevens y su ex pareja - James Christopher Lindsey - tenían un largo historial de violencia doméstica. Aparentemente, la pareja había mantenido una relación por más de 18 años, la cual había estado plagiada de violencia de género y múltiples incidentes que involucraron la presencia de las autoridades; los primeros reportes de violencia doméstica datan del año 2014.

Lindsey ya había sido arrestado en ocasiones previas por agredir con violencia a Kristin. Desde entonces, el sujeto tenía una orden de restricción en contra de Stevens, la cual rompió y llegó hasta la casa de su ex novia. El hijo de la pareja también detalló que él había presenciado ataques previos de su padre a su madre. En este sentido, decenas de personas han cuestionado a las autoridades por no haber actuado a tiempo y no haber frenado al agresor.

Piden justicia para Kristin

El agresor de la mujer ya había estado detenido. Foto: Departamento del Sheriff del condado de Seminole

A través de redes sociales, decenas de colectivos y mujeres se han sumado para exigir justicia por el asesinato de Kristin Stevens. Las personas destacan que la mujer había presentado denuncias previas por agresiones por parte de su ex pareja. Los habitantes de Florida destacan que el menor de edad ahora se quedó huérfano como consecuencia de la violencia de género que se vivía dentro del matrimonio entre Kristin Stevens y James Christopher Lindsey.

