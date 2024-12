Encuentran sin vida a la niña Cristi Nikol en un río, desapareció hace diez días en su Primera Comunión

Habitantes de la comunidad de Antioquia, en Colombia, se encuentran conmocionados por la muerte de una menor de edad. Se trata de una niña, de tan solo nueve años, quien fue encontrada sin vida luego de que desapareció en medio de un río. De acuerdo con las autoridades locales, la pequeña disfrutaba de una comida familiar, cuando sus padres la perdieron de vista y ella cayó al agua.

El hecho ocurrió hace diez días, el pasado 30 de noviembre, cuando la pequeña acudió a la región de El Bagre en compañía de sus seres queridos. Según el relato de sus padres, toda la familia disfrutaba de sus alimentos cuando perdieron de vista a la menor. Los familiares de la niña aseguraron que no escucharon gritos, ni llamados de auxilio, por lo que no se percataron de que ella había caído al agua.

Tras pasar varias horas buscándola, sin tener éxito, los padres de la niña solicitaron el apoyo de las autoridades locales. Hasta la zona donde ocurrió la desgracia arribaron bomberos y policías, quienes iniciaron con la búsqueda de la menor. Desgraciadamente, las autoridades tampoco tuvieron éxito y fue hasta el pasado lunes 9 de diciembre que fueron localizados los restos, sin vida, de la niña desaparecida, quien fue identificada como Cristi Nikol.

A diez días de su desaparición, así encontraron a Cristi Nikol

La menor fue hallada en un río. Foto: @hora13noticias.

El cadáver de la niña fue localizado en el río Nechí, luego de diez días de que se reportó su desaparición: "no oyeron más nada, no hubo gritos de auxilio, no hubo nada, sino que comenzaron a buscar, pero ya no la encontraron. Y hoy la consiguieron un poquito bajito de El Bagre”, explicó el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Zaragoza, Dermi Cuesta.

Cuesta también detalló que la familia había acudido al lugar para festejar una ocasión especial y es que Nikol se estaba preparando para festejar su Primera Comunión: “me dijeron que todo lo había dejado arreglado para la primera comunión de la niña el día domingo, y fue de trágico hecho el día sábado”.

Piden que el caso se esclarezca

La menor falleció ahogada. Foto: freepik.

Según las autoridades, la principal hipótesis sugiere que la muerte de la niña fue un accidente. No obstante, la comunidad de Antioquia ha exhortado a la policía para que se investigue el hecho y se determinen las causas que ocasionaron el deceso de la menor. Se espera que en los próximos días se dé a conocer más información sobre lo sucedido, así como las causas que terminaron con la vida de Cristi Nikol.

