IMÁGENES FUERTES: una mujer cae de vehículo por tomarse una selfie, la atropella una camioneta

Un lamentable accidente vehicular ocurrió Brasil, cuando una mujer considerada cayó de un vehículo en movimiento, quien trataba de tomarse una fotografía cuando iba en el toldo. El vehículo iba a gran velocidad cuando la influencer conocida como Amanda Dos Santos Barbosa, resbaló de la ventana donde iba sentada, quien fue atropellada por una camioneta después de caer, sobre una vía principal.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de noviembre a altas horas de la madrugada en punto de las 12:16 de la mañana, sobre una avenida João Pessoa en el barrio de Bancarios cuando la camioneta que lo atropelló, la cual iba a dar vuelta para incorporarse a la vía, arrolló a la influencer, quien antes resbaló de la ventana al no sujetarse bien por tomarse una selfie, motivo por el cual cayó para después terminar aplastada con la llanta trasera del segundo auto de gran tonelaje.

En las imágenes del video captadas por una cámara de vigilancia y compartidas por la cuenta de "El Mexicano Gran Diario Regional", se muestra el momento exacto en que la influencer trataba de inmortalizar el momento del paseo junto a sus amigos cuando regresaban de una fiesta y se soltó del vehículo en el momento que saca su celular para tomarse una fotografía con la cámara frontal de su celular.

El material de no más de 40 segundos muestra el momento en que la joven de 25 años cae y es aplastada por la neumático trasero derecho y lo que era un momento de celebración y diversión se convirtió en tragedia por un acto de irresponsabilidad al no ir correctamente sentado en el vehículo.

Autoridades de Brasil ya investigan los hechos y pidieron el video de la cámara que captó el momento en que cae para deslindar responsabilidades y determinar que se trató de un acto irresponsable de la joven al ir en la ventana del vehículo para tomarse una fotografía con sus amigos.

Muerte de la influencer indigna en redes

El video que circula en redes ha indignado a los usuarios en redes, no solo por la creadora de contenido, sino por la el acto irresponsable que cometió al ir encima del vehículo por tomarse una fotografía que la hace obtener miles de me gusta y no preocuparse por su seguridad.

"Lamentable, esperemos que ningún menor siga los pasos de esa influencer y quiera copiar lo mismo que hizo, por obtener likes", dijo un usuarios.

Mientras otros internautas lamentaron la pérdida de la joven de 25, quienes aseguran que apenas estaba despegando su carrera como creadora de contenido viral y era un ejemplo para muchos.

