Una nueva súplica de la mamá del niño Loan tras una brutal acusación de su abogado

María Noguera hizo una nueva súplica cargada de dolor a 161 días de la última vez que vio a su hijo de cinco años Loan Danilo Peña, el niño de Corrientes cuyo caso apunta a varias líneas de investigación, entre ellas que fue víctima de trata de personas de una red de pedofilia o bien, murió al haber sido atropellado y cuyo cuerpo lo desaparecieron.

La madre del niño Loan y su abogado Juan Pablo Gallego acudieron a un programa de televisión donde el jurisconsulto hizo una fuerte declaración en contra de una de las primas de la víctima que lleva desaparecida desde el pasado 13 de junio. El letrado señaló a Macarena, hija de la tía de Loan, Laudelina Peña.

El abogado Gallego arremetió en contra de Macarena al señalarla de ser la responsable de colocar un zapato de Loan cerca del naranjal donde fue visto por última vez con el fin de despistar a la policía cuando indagaron en el lugar donde fue el almuerzo familiar donde el menor desapareció.

“Macarena, tú no eres la que hundió la zapatilla de Loan, fue tu mamá. No la estás cubriendo, la estás hundiendo. Tu mamá va a perpetua si no hablas”: Abogado Juan Pablo Gallego.