Antes de desaparecer y ser hallada sin vida, Sofía Delgado se quedó con sus hermanas Lourdes y Micaela de 15 y 24 años de edad cuando fueron abandonadas por su madre quien se fue a apoyar a su pareja y padre de las jóvenes tras haber cometido un delito, situación por la que Sofía no tenía ni un tipo de contacto con sus padres, por lo que vivía en un estado vulnerable.

Laura Maderna, abogada de las hermanas de Sofía, quien está segura que los implicados en el asesinato de la joven argentina de 20 años, Sofía Delgado, serán sentenciados a cadena perpetua, afirmó que el estado de vulnerabilidad de la víctima influyó para que sus presuntos homicidas realizaran el crimen.

“Los hermanos están muy shockeados por lo sucedido. Entienden lo que sucede, pero necesitan que les expliquen. Son jóvenes y vivieron vulnerabilidades”, indicó la abogada citada por Cadena 3 Rosario sobre el caso que conmocionó a San Lorenzo por la forma como fue hallada la víctima de feminicidio.

Ayer trascendió la declaración del fiscal del caso Carlos Ortigoza, quien afirmó que con base en la investigación encontraron conversaciones entre los cinco implicados del caso (tres hombres y dos mujeres) donde aseguraron que si mataban a Sofía nadie la iba a extrañar ya que además sufría problemas de acciones.

Sofía Delgado vivía en estado vulnerable por el abandono de su madre. Foto: FB / Sofía Delgado

El abandono de su madre hizo que Sofía Delgado fuera blanco fácil

En ese sentido, Laura Maderna señaló que fue un “plan macabro” lo que orquestó principalmente uno de los arrestados, Alejandro Bevilacqua, quien quedó con el resto de los cómplices de llevar a cabo una especie de sacrificio para sacar la ira acumulada de los participantes.

“No hay antecedentes de algo así en San Lorenzo. Fue un plan macabro: levantarse, mandarse mensajes, hablar de sacarse la ira, sacrificarla. Decían que a Sofía nadie la iba a reclamar. El fiscal Ortigoza quiere demostrar que fue un homicidio planificado entre Mordini y Bevilacqua. Estuvieron 15 días planeando esto”, acotó la jurisconsulta.

“Sofía vivía en una situación de vulnerabilidad. No vivía con sus padres. Sofía estaba a cargo de sus hermanas Micaela y Lourdes. Hacía dos años no hablaban con sus padres por un delito del padre, que su madre no creyó y se fue con él. Es un contexto de vulnerabilidad total. Sofía tenía una depresión muy grande por no entender por qué su mamá no le creía y no la cuidaba”, afirmó la abogada Maderna.

