Joven de 20 años desapareció 15 días y fue hallada en un baldío, “la sacrificaron”

El caso del feminicidio de Sofía Delgado ha mantenido en vilo a Argentina por la manera como la joven de 20 años desapareció, para que 15 días después fuera encontrada sin vida, pero estaba atada de pies y manos y en un avanzado estado de descomposición.

Desde el pasado 30 de octubre Sofía fue vista por última vez en la localidad de San Lorenzo, Santa Fe, y cinco días después, el viernes 15 de noviembre, la joven fue encontrada sin vida dentro de una bolsa de arena en un baldío de la zona rural de Ricardone, desde entonces hay cinco personas detenidas vinculadas con el crimen.

Sofía vivía con sus hermanas, y el día que desapareció salió de su domicilio que cerró con llave con el único juego que tenían dejando a su familia sin poder salir de casa. Durante los siguientes días, la policía comenzó con la búsqueda revisando videos de las cámaras de videovigilancia de los locales y casas aledañas.

Sofía fue despedida en Facebook por sus familiares y amigas con emotivos mensajes: “Dios sabe lo mucho que te busqué, me duele el corazón, sin palabras. Se convirtió en otro caso más, me la dejaron sin vida, la mataron, Sofi no está. Me quedo con tu recuerdo, soñando con tu encuentro y ese abrazo que no pudimos tener. Te amo y nos vemos. Descansa en paz”, escribió su amiga Brisa Sánchez.

Fiscal afirma que a Sofía Delgado “la sacrificaron”

Este miércoles, se dio a conocer que a Sofía Delgado “la sacrificaron”, indicó el fiscal del caso Carlos Ortigoza, toda vez que de acuerdo con la investigación, se encontró en el historial de búsqueda en Internet de Alejandro Bevilacqua, uno de los cinco detenidos, que colocó frases que dicen “cómo matar y esconder a una persona”, según medios locales.

Junto con Alejandro Bevilacqua, el resto de las personas que fueron arrestadas fueron identificadas como: Eduardo Mordini, Brian Bauman, Miranda Leguizamón y Natalia Palavecino. A los tres hombres se les dictó prisión preventiva por 180 días, mientras que a las dos mujeres se les atribuyó el delito de encubrimiento por lo que se les ordenó acercarse a la familia de Sofía.

Asimismo, la policía halló chats entre los detenidos que escribieron dónde debería esconder el cuerpo, además de indicar que nadie lo iba a buscar ya que era una persona con problemas de adicción. Al respecto, el fiscal Ortigoza aseguró:

“Hablan de Sofía, dicen que nadie la va a reclamar luego de sacrificarla y descargar su ira; eran mensajes y links de webs con mujeres teniendo relaciones atadas”: Fiscal Ortigoza.

