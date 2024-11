Increíble: realizan exitoso trasplante de cara a sobreviviente de suicidio

Una de las operaciones más complejas que existen en el ámbito de la cirugía, el trasplante de cara, fue realizada con éxito por especialistas de la Clínica Mayo de Estados Unidos.

El beneficiado fue un hombre de 30 años de edad quien, hace casi una década, decidió terminar con su vida apuntándose con la escopeta justamente en el rostro, por lo que quedó completamente desfigurado.

Es apenas la segunda cirugía de este tipo que se realiza en la clínica, ubicada en Rochester, Minnesota, y es uno de los 50 trasplantes totales de rostro que se han ejecutado en los últimos 20 años.

"La del corazón es una operación que salva vidas. El riñón, en su mayor parte, es una operación que salva vidas. Con el trasplante facial, es una operación que da vida. Puedes vivir sin él, pero te estás perdiendo la vida", señaló Samir Mardini, director quirúrgico del Programa de Trasplantes Reconstructivos de la Clínica Mayo.

Una tragedia inexplicable

Para conocer el inicio de la historia hay que remontarse 30 años atrás en la pequeña localidad de Harbor Beach, Michigan, donde Derek Pfaff vivía junto a sus padres.

Todo marchaba bien para el joven de entonces 20 años de edad: era un buen estudiante, capitán del equipo de futbol americano y querido por los habitantes del pequeño pueblo. Pero el 5 de marzo de 2014 decidió quitarse la vida.

"Miré al otro lado y el lugar de las armas estaba abierto, simplemente se me cayó el corazón", recuerda Jerry Pfaff, el padre de Derek.

"No recuerda haber tomado el arma. No recuerda haber salido. No recuerda haberse disparado. Nos reunimos con los médicos y nos dijeron que no había manera de que Derek pudiera sobrevivir. Es un milagro que haya vivido", dice Lisa Pfaff, madre de Derek.

Sin embargo, la historia del joven atleta no hacía más que comenzar. Durante la siguiente década se sometió a un total de 58 cirugías reconstructivas, las cuales le permitieron seguir con vida pero con una movilidad facial muy reducida.

"Después de mi última cirugía, el médico les dijo a mis padres que no podía hacer nada más excepto derivarnos a un lugar para que nos hicieran un trasplante de cara", recuerda Derek.

Le devuelven el rostro y la vida

Encontrar un donante de rostro no es nada sencillo, más aún para Derek, quien necesitaba un reemplazo del 85 por ciento de su rostro, lo que incluye tejidos, nervios y músculos.

"En el caso de Derek, el tejido donado incluía parte de la frente, los párpados superior e inferior del lado derecho, la nariz, la boca, las mandíbulas superior e inferior, incluidos los dientes, así como toda la piel, los músculos y nervios de toda la cara y el cuello", explica el doctor Mardini.

Más de 80 personas, incluyendo seis cirujanos, con una preparación de casi nueve meses y el empleo de la última tecnología en impresión 3D y medicina, fueron necesarios para darle un rostro nuevo al joven, actualmente de 30 años.

"No fue sólo la cara de Derek lo que se le dio. También fueron sus otros órganos. Así que hubo múltiples receptores vinculados a ese donante, y ese es el regalo más grande que alguien puede hacer con el coraje y la decisión de hacerlo", concluye Lisa Pfaff.

