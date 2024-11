"Sigo en la lucha": Adán perdió su rostro en un accidente eléctrico; reúne fondos para el primer trasplante en Latam

Han pasado 7 años desde que Adán sufrió un grave accidente que cambiaría su vida por completo. El pasado 31 de agosto de 2017, el joven acudió a su trabajo de albañilería en Querétaro para realizar trabajos de remodelación en una verdulería. Sin embargo, las condiciones laborales a las que fue sujeto terminaron por arrebatarle su rostro, abdomen, fragmentos de sus brazos e incluso sus piernas.

El caso de Adán ha resurgido en numerosas ocasiones e incluso años después, aún requiere del apoyo de la comunidad, puesto que las heridas que sufrió en todo su cuerpo por aquel fatídico día aún le cobran factura, especialmente en el aspecto médico, ya que se ha sometido a más de 30 cirugías, la mayor parte de ellas en el rostro.

El equipo médico de Adán se prepara para realizar el primer trasplante de rostro de América Latina, lo que representa una verdadera hazaña médica y una plantilla de al menos 40 especialistas, considerando la ambulancia, psicólogo, cirujanos, anestesiólogo, entre otros perfiles preparados para apoyar al proceso de recuperación de Adán.

A pesar de su grave situación, Adán ha logrado salir adelante junto a su familia y amigos. Aunque el motor principal que lo ha permitido llegar tan lejos ha sido su actitud ante su adversidad, pues aseguró firmemente durante su entrevista con El Heraldo de México que no se rendirá, "hasta que Dios me de licencia".

"Todos tenemos derecho a sentirnos un poquito bajoneados a veces, pues bueno, ahora sí que mientras Dios me de licencia, no me pienso doblar, no me pienso rendir, es parte de mi historia", relató con entusiasmo Adán.

Al llegar a su sitio de trabajo, Adán se percató que chispeaba, pero eso no fue obstáculo para que su patrón y él continuaran con las labores. En la tienda de verdulería, situada en Santa Rosa, se necesitaban nuevas losas y el techo tenía filtraciones de agua. La losa se colgó hacia abajo, por lo que comenzaron a colocar losetas, lo que ocasionó un charco en el suelo.

Al momento de pasar por el charco, se generó una descarga eléctrica que recorrió todo su cuerpo y le impidió moverse por varios segundos. Su jefe reaccionó y le ordenó que se soltara en la parte superior de la casa, a lo que Adán se negó durante numerosos segundos. Pero la descarga fue de tal magnitud que fue arrojado hasta el primer piso.

Después de caer, fue envuelto en un cobertor de lana, lo que provocó que se incendiara en llamas, todo con el objetivo de esconder el grave incidente, en base a las declaraciones de Adán. Debido a que Felipe Ausencio, su patrón, no intentaba meterse en conflictos de materia laboral, decidió transportarlo él mismo al Hospital General de Querétaro, en donde recibió diferentes cirugías y atravesó por cuatro paros cardíacos.

Tras retirar el cobertor del rostro de Adán, su piel se quedó adherida y terminó perdiendo la mayor parte de su rostro, lo mismo ocurrió con su abdomen, brazos y piernas. Su proceso de recuperación ha sido lento y doloroso. No obstante, Adán se ha mantenido con la frente en alto, hecho que comprobó durante la entrevista al afirmar que su tragedia simplemente ha sido "lo que le ha tocado".

Adán reveló que su patrón, intentó deslindarse de las lesiones que sufrió en su espacio de trabajo y no ha brindado apoyo económico durante su recuperación. Incluso, acusó a su víctima de secuestro, con el fin de evitar repercusiones legales, mientras que Adán argumenta que no podría cometer tales actos, ya que se encontraba demasiado malherido después del incidente. Adán continúa en el proceso legal en contra de Felipe, sin grandes avances tras 7 años después de que interpusiera la demanda. En cada ocasión que pregunta, le responden que "ya va a salir", sin resultado alguno.

Se acercan los 8 años de aquel accidente y Adán continúa con la esperanza de recuperar una parte de su rostro a través de un trasplante, cuyo precio se puede elevar hasta los 10 millones de pesos mexicanos, si se toma en consideración el tratamiento completo, desde la selección del donante, la preservación del tejido, hasta la misma cirugía.

En entrevista con El Heraldo de México, el doctor Aczel Díaz, presidente del comité de trasplantes del Hospital DIOMED, situado en la Ciudad de México, considera completamente viable poder encontrar a un donante. Usualmente este tipo de donaciones son familiares que tienen a su ser querido en estado vegetativo. Si Adán logra pasar todos los obstáculos que representa un trasplante, sería el primero en toda América Latina.

“(En el trasplante) del tejido vascularizado compuesto es un tejido que, como su nombre lo dice, tiene vascularización, vasos sanguíneos. En México comúnmente se hacen (trasplantes) de córnea, huesos, tendones, pero no son vascularizados, digamos que se guardan durante suficiente tiempo y no sufren tanta isquemia.

Al ser un tejido, corre altos riesgos de que su receptor (Adán) lo rechace, por lo que uno de los principales problemas es la formación de coágulos sanguíneos. El trasplante de rostro puede llegar a durar más de 12 horas, mientras el paciente se encuentra anestesiado.

A pesar de los numerosos retos de la cirugía, Adán continúa con la esperanza de reunir los fondos necesarios y poder pagar su procedimiento, lo que lo convertiría en el primer paciente en lograrlo en toda Latinoamérica. Go Fund Me ha sido una plataforma clave para la recolección de fondos.

"Dicen que sí hay probabilidades de que sí salga exitosamente, pero ahora sí que en todo hay riesgo, el que no arriesga no gana, podemos salir caminando, nos caemos y ahí quedamos, en la vida todo es un riesgo, si llego a salir bien pues qué bueno, es algo por lo cual no me quiero quedar con las manos cruzadas. Me voy con la satisfacción de decir, hice el intento y lo logré, o no lo hice, pero no me quiero quedar con ese pensamiento, quiero intentarlo, a ver qué sale", aseguró Adán sobre su cirugía.