El millonario que asesinó a su mejor amigo con 37 apuñaladas en plena Navidad; revelan nuevos detalles del caso

Durante la Navidad del pasado 2023 una tragedia marcó de manera permanente a una familia aparentemente normal, que radicaba en un lujoso hogar de Cardiff, Gales. La historia estuvo marcada por una larga amistad y la herencia de una masiva fortuna. Dylan Thomas, un joven de 24 años y miembro de una de las familias más acaudaladas de Gales, dio de qué hablar en todos los medios de comunicación, tras estar involucrado en los violentos hechos que permanecen en la memoria colectiva de de la localidad.

William Brush, el mejor amigo de Dylan, compartió días de alegría junto al millonario desde la temprana edad. Sus convivencias iniciaron desde que se conocieronen el colegio Christ College Brecon, al sur de Gales. Su amistad se fortaleció a tal punto que comenzaron a vivir juntos en una propiedad de los abuelos de Dylan. Al princpio, fue una convivencia agradable, en donde podían reunirse para finalizar con sus estudios.

No obstante, durante el mes de diciembre, su amistad comenzó a atravesar por varias turbulencias. William tenía 23 años y se encontraba en una fase importante de su vida, pues estaba decidido en mudarse con su novia, Ella Jeffries, quien insistía en que debían alejarse de su vivienda junto a Dylan.

A pesar de la lujosa vida que vivía Dylan Thomas y la fiel amistad que sostenía con William, el paulatino distanciamiento de su compañero comenzaron a agravar su estado mental. Sus comportamientos fueron un claro signo de su deterioro, segúin las declaraciones de William, quien comenzó a notar que su amigo decía comentarios perturbadores, lo que lo obligaron a reflexionar si realmente necesitaba estar cerca de Dylan.

"He pensado o me he preguntado si debería matarte”, fueron algunas de las extrañas revelaciones de Dylan durante esta fase.