¿Qué fue de los niños perdidos 40 días en la selva del Amazonas? Ahora así lucen

Cuatro niños de 1, 4, 9 y 14 años de edad tuvieron que sobrevivir solos durante 40 días al quedar atrapados en la selva del Amazonas, luego de que el avión donde viajaban tuvo un grave accidente que lo hizo estrellarse en la zona dejando a los menores de edad a su suerte dentro del área ubicada en Colombia. Un año después del incidente fue dado a conocer lo que sucedió con ellos.

Los niños, quienes son hermanos, viajaban en compañía de su madre de la cual no se supo nada de ella, además de que el resto de las personas adultas que iban en el mismo vuelo de avión no sobrevivió ni una sola, solo los cuatro infantes no mayores a 14 años que fueron hallados por los equipos de rescate.

Un extenso operativo fue desplegado para encontrar a los cuatro pequeños niños que se enfrentaban a un ambiente que es conocido como hostil y peligroso. Los infantes viajaban para encontrarse con su padre, un líder indígena que se fue de la zona colombiana de Araucaria, al ser amenazado por grupos armados.

Durante la búsqueda de los niños de entre 1 y 14 años, los equipos de búsqueda localizaron pistas que fueron dejando los menores entre ellos: fruta a medio comer, palos, tijeras e incluso un biberón, de acuerdo con medios locales. Finalmente fue el 9 de junio de 2023 cuando luego de 40 días perdidos, los niños fueron localizados con vida.

Las tres hermanas y su hermano viven de manera cotidiana a un año de haber sido encontrados en el Amazonas. Foto: ICBF

Así sobrevivieron los niños perdidos en el Amazonas, así viven hoy

Los cuatro niños perdidos en el Amazonas fueron encontrados con signos de desnutrición, débiles y con señales de trauma, así como con algunas lesiones en su cuerpo. Su caso trascendió por la manera como pudieron sobrevivir a las inclemencias de la selva.

Un indígena ticuna quien es experto en ciudadanos de la selva, aseguró que en realidad los niños no estaban perdidos: “Estaban en su entorno, bajo el cuidado de la selva y la sabiduría de años de poblaciones indígenas en contacto con la naturaleza”, dijo para la BBC.

Más de un año después que los niños fueron encontrados en el Amazonas, los hermanos no se han separado ni un momento, “cursan sus estudios y disfrutan de la vida que deben tener los niños y las niñas a esa edad”, dijo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en un comunicado.

“Los hermanos Mucutuy pasan los días disfrutando y aprendiendo”: ICBF.

