Mujer insulta a taxista por ser venezolano y le golpea la cara; VIDEO indigna en X

Una mujer y un taxista en Chile se volvieron virales en las redes sociales por una discusión que terminó en contacto físico. El incidente quedó grabado por una cámara de seguridad instalada en el tablero del taxi, donde la joven además insultó con comentarios xenófobos al conductor de origen venezolano.

Parte del video fue compartido en X, donde los usuarios arremetieron contra la actitud de la pasajera chilena quien subió al automóvil de taxi por aplicación, quien se molestó que tuviera que sentarse en el asiento del copiloto dado que el chofer se lo pidió al decir que podía ser multado por recoger pasaje en la zona ubicada en la comuna de Providencia en la capital Santiago.

Aunque la joven mujer accedió a subir en el asiento del copiloto, comenzó a quejarse de la situación y así inició la discusión entre la pasajera y el chofer: “No me puedo subir adelante a al fuerza, huevón”, dijo la mujer mientras que el chofer respondió: “No, pues entonces no se suba. No hay problema. Si quiere se baja, pero no me diga así, no me trate así”.

En ese momento, la pasajera cuestionó la intención que creyó tenía el conductor de taxi: “No, tú no me trates así, poh, porque me dijiste que me suba adelante para mirarme las piernas”, a lo que el chofer contestó: “Sí se puede… ¿cómo? No, no, pero es que yo no le estoy diciendo nada malo. Si no, ¿qué le estoy diciendo? Si no, o sea, baja, mi amor. Bajése, eso es mejor, porque yo…”, ante ello la joven le dio que terminara el viaje.

La joven se molestó por tener que viajar en el asiento del copilto del taxi. Foto: X @Mr_Vinotinto

La pasajera amenazó al taxista de acusarlo de acoso

“Bueno, voy a llamar a los carabineros”, mencionó la joven y así respondió el conductor: “Llame a los carabineros, porque usted me está tratando… usted me está tratando mal”, -·No, no, no, yo no te dije nada”. -”Me dijo que… ¿Cómo me va a decir así si yo no le estoy diciendo nada?”, finalmente la joven le ordenó: “Llévame al destino o llamo a loa Carabineros por acoso sexual”.

El chofer del taxi insistió que jamás le había hecho nada malo a la pasajera, ahí le chilena comenzó con su ataque de xenofobia: “Ya es huevá con los venezolanos que hagan las huevás que quieran…”, dijo y cuando el conductor le reclamó que no debería tratarlo asi, la enojada pasajera le contestó:

“Pero sí tú no me podías meter adelante a la fuerza. Erís un viejo culiao decrépito”: pasajera de taxi enojada.

La joven mujer arremetió contra el chofer del taxi. Foto: X @Mr_Vinotinto

La pasajera dijo que llevaba una pistola

Al ver que la discusión escalaba en tensión, el chofer venezolano le explicó que si veían que era un taxi en la zona donde recoge pasaje, podrían quitarle el carro. “¿Y es mi problema o es tuyo? Porque a mí me da lo mismo. Si tú trabajas en esto…”. La joven quien dijo ser menor de edad también insistió que quería viajar en el asiento trasero.

“Váyase a su país, a delinquir”, dijo la pasajera al conductor quien de los insultos pasó al contacto físico al golpear en la cara al venezolano mientras manejaba. Trascendió en medios locales que el conductor declaró que la mujer le advirtió que llevaba una pistola.

