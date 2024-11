Revelan causa de muerte de niña que se desvaneció mientras jugaba en un popular parque acuático

Una adolescente, de tan solo 12 años de edad, perdió la vida dentro de un parque acuático de Cordoba, en Argentina, mientras disfrutaba de una excursión de la escuela. De acuerdo con medios locales, la menor estaba jugando con sus compañeros cuando de forma inesperada cayó al suelo y perdió la vida, frente al resto de alumnos y profesores.

Aparentemente la menor había acudido al parque acuático como parte de un viaje de egresados. Sin embargo cayó tendida al piso mientras jugaba; pese a que paramédicos trataron de brindarle atención, no pudieron hacer nada para salvarla, puesto que perdió la vida de forma inmediata. Su cuerpo fue trasladado para una autopsia de ley, cuyos resultados fueron compartidos por los familiares de la niña.

Sobre las causas que provocaron el deceso de la menor, su abuela materna explicó que no fue culpa de nadie, puesto que se trató de una "muerte súbita". A través de una misiva, la adulta mayor deslindó de responsabilidades a la escuela y aseveró que la muerte de su nieta no fue ocasionada por terceras personas, sino que fue consecuencia de causas naturales.

“Dios nos la prestó solo por 12 añitos, pero en este tiempo solo sembró amor. Nos dejó un sendero lleno de rosas, el cual transitaremos hasta que Dios nos llame para reencontrarnos con ella”, escribió la mujer en su mensaje, el cual fue difundido por el canal de noticias Arriba Córdoba.

¿Qué dice la autopsia sobre las causas de muerte?

La menor murió mientras jugaba con sus amigos. Foto: Freepik.

El informe de la autopsia, consultado y revelado por medios locales, precisaba que la menor no presentaba lesiones externas ni internas y que los pulmones no contenían agua, descartando así la hipótesis de un ahogamiento en la piscina. El informe forense no ofreció una causa concluyente del deceso, por lo que se esperan estudios complementarios que puedan arrojar más precisiones, por ahora solo se habla de una "muerte súbita".

Tras el deceso de la estudiante, las autoridades del parque acuático, así como las familias de los alumnos se han organizado para ofrecer atención psicológica a los compañeros de la niña, quienes presenciaron la muerte de su compañera. Hasta ahora, no hay más información del caso. Se espera que las autoridades den a conocer más detalles conforme avancen las investigaciones.

¿Qué es la muerte súbita?

Familiares de la menor han lamentado su muerte. Foto: Freepik.

De cuerdo con especialistas en medicina, se cataloga como muerte súbita a la parada cardíaca que se produce inesperadamente y de forma repentina en personas que aparentemente gozan de un buen estado de salud. Cabe mencionar que, según los médicos, no existe una forma posible de prevenir o controlar la muerte súbita, ya que se produce inesperadamente. Si el paciente afectado no recibe atención médica inmediata, fallecerá como consecuencia del paro cardíaco.

