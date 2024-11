Un hombre asesina a sus hijos, su esposa y su expareja, antes de suicidarse, tras despotricar contra elección de Trump

Un padre de Minnesota que criticaba constantemente en línea, a través de sus redes sociales, al presidente electo Donald Trump, disparó y mató a su esposa, a su expareja y a sus dos hijos antes de suicidarse, después de las elecciones del pasado 5 de noviembre, según las autoridades.

El tirador, Anthony Nephew, de 46 años, tenía un “patrón de problemas de salud mental”, dijo el viernes el jefe de policía de Duluth, Mike Ceynowa, un día después de que las autoridades encontraran a cinco personas muertas dentro de dos casas de la ciudad.

Las autoridades encontraron a la expareja de Anthony Nephew, Erin Abramson, de 47 años, y a su hijo, Jacob Nephew, de 15, muertos por aparentes heridas de bala dentro de su casa el jueves por la tarde, dijo la policía.

Después de identificar a Anthony Nephew como sospechoso, la policía encontró a su esposa Kathryn Nephew, de 45 años, y a su hijo Oliver Nephew, de 7 años, muertos por heridas de bala dentro de su casa familiar cercana. Anthony Nephew también fue encontrado muerto dentro de la casa por una herida de bala autoinfligida, dijo la policía.

Antes de su ataque, Anthony Nephew había estado compartiendo publicaciones en contra de Donald Trump en su cuenta de Facebook.

“Mi salud mental y el mundo ya no pueden coexistir pacíficamente, y gran parte de la razón es la religión. Me aterroriza que los fanáticos religiosos impongan sus creencias erróneas a mí y a mi familia. Tengo pensamientos intrusivos de que me quemen en la hoguera como bruja o de que me crucifiquen en una cruz ardiente. Hacer que la gente realmente crea que yo o mi hijo somos Satanás o el anticristo o cualquiera que sea su color favorito de hombre del saco que temen que sea esta semana”, escribió en sus redes sociales.