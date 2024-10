Revelan la causa de muerte de la cadete que fue encontrada sin vida en su dormitorio: "fue una tragedia"

La misteriosa muerte de una cadete de la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha mantenido en hito a la comunidad de Colorado. De acuerdo con información de medios de comunicación, la joven fue encontrada sin vida dentro de su dormitorio, sin aparentes rastros de violencia. No obstante, su cuerpo revelaba - en los primeros estudios - que murió por una sepsis, la cual habría sido ocasionada por una infección peligrosa que no fue tratada de forma oportuna.

Ahora, a varios días de que el hecho causó conmoción, se han revelado las causas que ocasionaron la muerte de la cadete. Según las autoridades estadounidenses, la joven - identificada como Avery Koonce - perdió la vida por una “sepsis por paeniclostridium sordelli que complicó una laringotraqueobronquitis parainfluenza”. Los médicos que analizaron su cuerpo detallaron que la cadete tenía una neumonía, la cual no fue tratada de forma oportuna y derivó en su muerte.

La muerte de la cadete se pudo haber evitado

La cadete murió en su habitación. Foto: Ben Ploetz/Facebook

El forense que analizó el cuerpo de la cadete comentó que la joven tenía una “bacteria anaeróbica relativamente rara pero potencialmente mortal” la cual está “asociada con un síndrome similar al shock tóxico que puede progresar rápidamente hasta la muerte”. El especialista agregó que la muerte de la cadete pudo haberse evitado, ya que la bacteria que tenía en el cuerpo “podría haber sido tratada con penicilina”, mientras que el virus se podría haber eliminado con líquidos y anticuerpos.

"Primero tuvo la infección viral que disminuyó su inmunidad, por lo que las bacterias pudieron prosperar", sentenció el forense. Además, enfatizó que la muerte de la joven no fue derivada de una “anomalía preexistente”. El forense agregó que Avery Koonce debió haber mostrado síntomas, como tos, fiebre y dificultad para respirar, mismos que pudo haber pasado por alto e ignorado, al igual que sus superiores.

La joven murió sola en su habitación

La joven además era gimnasta. Foto: Ben Ploetz/Facebook

Al respecto, el especialista señaló que, en ocasiones, las personas enfermas no buscan tratamiento porque no se dan cuenta de lo enfermas que están realmente, hasta que ya es demasiado tarde. La familia de la joven, de 19 años de edad, no se ha pronunciado sobre el caso, por lo que se desconoce si ellos sabían la condición médica de la cadete. De igual manera, la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos no ha dado declaraciones sobre la muerte de la cadete.

En medios locales trascendió que el cuerpo de la joven fue localizado dentro de la habitación en la que vivía. La cadete aparentemente estaba sola dentro del dormitorio cuando ocurrieron los hechos. Se espera que en los próximos días las autoridades se pronuncien sobre el tema.

