“Isabel” era dama de compañía, la raptaron y encerraron en un búnker, así fue su “viacrucis” antes de escapar

“Isabel Eriksson” era una dama de compañía en Suecia donde conoció a un hombre que se identificó como un médico llamado Martin Trenneborg, con quien de pronto se quedó dormida y al despertar lo primero que vio fue "un techo de hojalata y un hombre sentado en una silla a mi lado, simplemente mirándome". Había sido secuestrada.

Isabel -identidad que optó por temas de seguridad- trabajaba como acompañante por 2,000 libras la noche cuando conoció al dr. Trenneborg, quien para raptarla, le ofreció de comer fresas mezcladas con Rohypnol, una droga que es conocida por ser utilizada para dejar inconsciente a las personas para atacar desmayadas.

Martin Trenneborg raptó a Isabel para mantenerla prisionera. Foto: Daily Mail

¿Cómo fue raptada Isabel Eriksson?

Tras conocerse, el dr. Martin Trenneborg llevó a la víctima hasta una granja alejada al sur de Suecia. En el lugar el hombre construyó un búnker que tenían una celda dentro que había acondicionado para mantenerla aislada del ruido, es decir para que no se escuchara el ruido del interior al exterior.

El rapto de Isabel sucedió en 2015, y luego de poder escapar de su prisión, un año después la mujer declaró en el tribunal todo el “pánico” y la “impotencia” que vivió junto a su captor en el búnker que construyó en 2010, el cual tenía las paredes reforzadas con hormigón de 32 centímetros de espesor y estaba equipada con un dormitorio, un baño y una cocina.

El búnker donde Isabel fue atrapada en Suecia. Foto: Daily Mail

¿Cómo logró escapar Isabel?

Durante su testimonio, Isabel Eriksson relató que la idea de su captor era mantenerla encerrada “como novia” para que también “limpiara y cocinara”, dijo. Sin embargo, los nervios fueron presa del dr. Martin Trenneborg al ver que los noticieros hablaban sobre la desaparición de Isabela. Al ser interrogado por la policía no evitó cubrir su crimen.

Isabel Eriksson logró ser liberada. Foto: Daily Mail

“Cuando me desperté en el búnker, traté de atacarlo para escapar. Lo ataqué con dos púas, pero todavía estaba sedada, así que no fue un buen intento… No sabía si estaba sobre o bajo tierra, hacía mucho frío y había mucho polvo”, describió la mujer quien contó su historia en la miniserie sueca “The Bunker”.

Aunque en un inicio, Martin Trenneborg fue acusado de violación y fue declarado culpable también de secuestro. Fue sentenciado a ocho años en la cárcel. Mientras que Isabel sigue recordando las secuelas de su terrible experiencia compartida por el Daily Mail.

