Ezequiel salió de fiesta y fue asesinado a golpes por adolescentes que trataron de robarle su celular

Lo que pretendía ser una noche de diversión con sus amigos terminó en tragedia para Ezequiel Altamira, un adolescente de 16 años, quien fue asesinado a golpes el pasado viernes 25 de octubre. De acuerdo con medios locales, el joven acudió a un popular boliche en la ciudad de Ituzaingó, en Argentina, pero al salir fue interceptado por un grupo de al menos 13 menores de edad, los cuales trataron de despojarlo de su teléfono celular y posteriormente lo mataron a golpes.

Cámaras de seguridad de la zona, así como el testimonio de los acompañantes de Ezequiel, permitieron que las autoridades pudieran realizar una reconstrucción de hechos y así dar con los responsables del homicidio. Las autoridades oficiales compartieron que el menor de edad acudió a un boliche en compañía de sus amigos; al salir del establecimiento, los jóvenes solicitaron el servicio de taxi por aplicación y mientras esperaban el arribo de su vehículo fueron encarados por 13 menores de edad.

Ezequiel fue víctima de una paliza por parte de 13 menores de edad

El joven había salido a un boliche. Foto: redes sociales.

"Los encararon y les dijeron: ‘Párense de manos’. Los corrieron para pegarles; el menor de 14 lo agarró a Ezequiel, lo golpeó en la nuca desde atrás y, después, lo pateó cuando ya estaba en el piso y le sustrajo el celular. Ezequiel queda inconsciente, tirado en el piso. Todos se dieron cuenta de lo que estaba pasando, pero cuando se iban a parar de manos se dieron cuenta de que eran 13. Eran un montón”, comentó una fuente cercana al caso en entrevista con medios argentinos.

Tras darse cuenta de la agresión, los amigos de Ezequiel pidieron apoyo del personal del boliche y trasladaron al menor hasta la casa de uno de ellos, donde se tenía previsto que el joven pasara la noche. No obstante, la mañana del sábado 26 de octubre, los amigos de la víctima se dieron cuenta de que el menor ya no despertaba y no presentaba signos de vida, por lo que alertaron a las autoridades locales. Una ambulancia llegó a la vivienda y corroboró que el joven y había fallecido.

Detienen al adolescente que mató a Ezequiel

Tres adolescentes fueron detenidos. Foto: especial.

El domingo 27 de octubre las autoridades iniciaron con la autopsia de Ezequiel. Hasta ahora, la primera hipótesis sugiere que el joven murió como consecuencia del fuerte golpe que sufrió en la cabeza. Hasta ahora, hay al menos cuatro personas detenidas por la muerte del joven. Sin embargo, los arrestados son menores de edad, lo que ha desatado la furia de decenas de internautas, quienes lamentan que las sentencias contra adolescentes sean menores.

Gracias a las cámaras de seguridad se logró identificar a los menores de edad que participaron en el ataque. El principal sospechosos es un adolescente de 14 años de edad, quien es señalado por haberle dado el golpe fatal a Ezequiel. También, fueron detenidos otros dos menores, pero aún no se determina su nivel de participación en el ataque. Familiares del joven piden que el crimen no quede impune.

