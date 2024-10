Rebajan condena a jubilado que mató de 2 tiros a un hondureño con motosierra que entró a robar a su casa

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha dictado una sentencia percibida como un acto de justicia, pues Pepe Lomas, un jubilado de Ciudad Real, ha visto reducida drásticamente su condena tras matar a un ladrón que irrumpió en su propiedad.

Inicialmente condenado a seis años de prisión, el tribunal ha rebajado la pena a tan solo nueve meses y cuatro días, eximiendo en gran medida a Lomas de responsabilidad penal. La decisión se fundamenta en la consideración de que el jubilado actuó en defensa propia ante una agresión ilegítima, aunque reconoce que la respuesta fue desproporcionada, debido a que realizó dos disparos.

Nelson David Ramírez, el ladrón, quien era un ciudadano hondureño, había sido detenido dos meses antes por intentar asesinar a un ciclista. Según fuentes policiales, el ciudadano hondureño robó una camioneta y fue increpado por un ciclista, a quien atropelló en dos ocasiones.

El ladrón fue detenido por la Policía y estaba a la espera de juicio por la tentativa de homicidio del ciclista cuando dos meses después, en agosto de 2021, entró a robar en la finca de Pepe Lomas y éste lo mató de dos disparos con una de sus escopetas de caza.

Consideran que el contexto atenúa la reacción

Este hecho, junto con la hora de la intrusión (madrugada) y el lugar aislado de la finca, que impedían a Lomas solicitar ayuda, han sido factores determinantes en la decisión judicial. Asimismo, el agresor portaba una motosierra que había sustraído y aún cuando no la esgrimiera y se encontrara apagada, el acusado vio al ladrón con ella en las manos, lo que pudo ser identificado como un riesgo personal en potencia.

Atenuó también la sentencia el considerar que la intrusión afectó mentalmente al jubilado, además de que confesó lo ocurrido desde el inicio del juicio.

Además de reducir la pena de prisión, el tribunal también ha rebajado las indemnizaciones que Lomas debe pagar a los familiares del ladrón. La aseguradora Mapfre ha sido eximida de responsabilidad, al considerar que el arma se utilizó fuera de la cobertura contratada.

“Me libré de milagro (...) yo soy una persona tranquila, pacífica, no me he metido nunca con nadie pero era un acceso de pánico lo que tenía”, dijo el jubilado a medios de comunicación.

