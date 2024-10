Misteriosa sustancia llena playas de Canadá y desconcierta a científicos: no saben qué es o de dónde viene

Misteriosas “manchas” blancas han comenzado a aparecer en las costas de Terranova, en Canadá. Son viscosas por fuera, firmes y esponjosas por dentro, además de sorprendentemente combustibles y en los últimos meses han desconcertado tanto a los residentes como a los científicos marinos que nunca habían visto algo parecido en la costa del Atlántico.

La primera vez que se llamó la atención sobre las manchas fue a través de una publicación en un grupo de Facebook sobre recolección de vidrio marino, donde un hombre llamado Philip Grace subió una imagen de una masa pálida y pegajosa.

La publicación de Grace sobre las manchas, que según él variaban en tamaño desde "un plato de comida hasta una moneda", provocó un frenesí de posibles explicaciones (cera de parafina, esponjas marinas, moho y ámbar gris), ninguna de las cuales tenía sustento.

Vecinos desconocen si son peligrosos para las personas

Una comunidad en Facebook alertó de la presencia de este material. Foto: Especial

Otro residente de la zona explicó que lleva 67 años viviendo ahí y nunca había visto algo similar: “Parecía un panqueque antes de darle la vuelta, cuando tiene esas pequeñas burbujas con hoyuelos. Pinché un par con un palito y estaban esponjosos y firmes por dentro”, dijo,

“Enviaron a la Guardia Costera y les pregunté qué tan grave era. Me dijeron que tenían 46 km de costa llenos de este material y que no tenían idea de qué era”, dijo McGrath, quien detalló que no pudieron responderle si es tóxico o seguro para ser tocados.

La zona tuvo un "monstruo marino" en el pasado

Otro misterio se vivió en las mismas playas tiempo atrás. Foto: Especial

En 2001, los residentes de la zona descubrieron los misteriosos restos de un “monstruo marino”, que resultó ser parte del cadáver de un cachalote en descomposición, pero este evento no parece estar relacionado, a pesar de que algunos internautas sugirieron que se trata de “esperma de ballena”.

Hasta ahora, se sabe más sobre lo que no es que sobre lo que es. No es un hidrocarburo de petróleo, ni un lubricante de petróleo, ni un biocombustible. Las pruebas para determinarlo podrían llevar meses.

