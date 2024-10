Niña regresa de un viaje escolar y muere por vómitos, dejó una emotiva carta

Juanita Milagros Sirimarco Díaz tenía 13 años y había ido de viaje de fin de curso junto con sus compañeros de escuela de la primaria Villa Carlos Paz en la ciudad de Misiones, Argentina. Sin embargo, a días de volver, comenzó a tener un grave cuadro de dolor estomacal y fuertes vómitos que la llevaron a perder la vida.

Los síntomas los comenzó a presentar en el viaje escolar, al llegar con sus padres, la llevaron al Hospital Pediátrico Fernando Barreyro de Posadas para que le realizaran estudios. Los médicos detectaron que la menor de edad había contraído una infección respiratoria.

La niña de 13 años fue llevada de emergencia a un hospital. Foto: Ilustrativa

¿Qué ocasionó la muerte de Juanita Milagros Sirimarco?

José Sirimarco, padre de Juanita, dijo a medios locales que los galenos diagnosticaron que su hija presentaba una fuerte infección de influenza tipo B:

“Estaba descompuesta, con vómitos y mucho dolor estomacal. Cuando le hicieron los estudios, nos dijeron que era un cuadro grave”: José Sirimarco.

La infección avanzó de manera rápida hasta que escaló a un shock séptico que terminó por matar a Juanita. “El cuadro fue una sepsis, extremadamente grave. No hubo manera de erradicar el virus. Atacó muy pronto y muy directo”, indicaron los administrativos del nosocomio citados por TN.

Juanita quería ser presidenta de Argentina. Foto: Instituto Cristiano República Argentina

¿Qué dice la emotiva carta de Juanita Milagros?

Juanita fue despedida por sus familiares y amigos. “Lo único que yo quería es que ella justamente sea una buena persona. No hay palabras que puedan expresar el vacío que deja en mi corazón”, dijo su padre, mientras que una profesora de la niña, Gabriela Petit, mostró el escrito que hizo Juanita en su primer día de clases antes de enfermar de gravedad.

La carta emotiva de Juanita Sirimarco que publicó su profesora. Foto: FB

“La mayor meta que me propongo es ser presidente de la Argentina. Voy a dedicar toda mi vida a esto, si no lo cumplo habré desperdiciado toda mi vida. Este pensamiento me ayuda a no rendirme y seguir estudiando”, señaló en su misiva la niña.

