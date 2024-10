Desenmascaran a chico obsesionado que acechaba a su ex a quien mató de manera de escalofriante

Logan MacPhail y Holly Newton se conocieron hace tres años cuando eran cadetes del Ejército en la ciudad de Consett del condado de Durham en el Reino Unido. Tras convivir comenzaron una relación amorosa un año y medio después; sin embargo, comenzaron los problemas que terminarían en tragedia.

Los amigos de la pareja indicaron que su relación se había tornado como “tóxica” y aunque a menudo terminaban su relación, regresaban como novios, hasta que hace algunos días, Holly decidió terminar el noviazgo; no obstante, Logan ya se había obsesionado con su ex y comenzó a seguirla.

Logan MacPhail espera recibir cadena perpetua. Foto: The Sun

¿Cómo fue el plan del adolescente para atacar a su ex?

El día que Logan atacó a su exnovia, ya había enviado mensajes para que se vieran. Pero la joven de 16 años de edad, lo evitaba y se comunicó con sus amigos para decirles que era perseguida por su ex. Previamente, el joven de 17 años salió de su casa para avisar a su madre que iría de compras.

Una vez que llegó a casa de Holly, Logan pidió a la madre de su ex que lo dejara pasar su recámara para recuperar una consola de videojuegos, pero le fue negada la entrada. Tras el incidente, la madre de la chica llamó a la policía que a su vez se comunicó con la secundaria Queen Elizabeth donde estaba Holly con sus amigos.

Las autoridades de la escuela sugirieron que Holly no saliera hasta estar segura que Logan no estuviera cerca. Al no verlo salió con amigos, pero una hora después se dio cuenta que los seguía, por lo cual dijo a sus amigos que hablaría con él si no no la iba a dejar en paz.

Holly Newton era una joven que estaba enamorada de baile, pero sufrió el acoso de su ex. Foto: The Sun

¿Cómo fue descubierto el adolescente obsesionado?

Cuando se vieron, Logan la atacó con un arma blanca en múltiples ocasiones. De acuerdo con su declaración, admitió haber atacado a la joven, quien fue recordada por su madre Micala Trussler como “una niña hermosa. Se convirtió en una adolescente divertida y feliz”, señaló citada por The Sun.

"No había nada que Holly no pudiera hacer. Le encantaban todos los deportes y lo intentaba todo al menos una vez. Desde muy pequeña se enamoró del baile. Le dio la oportunidad de expresarse y la ayudó a tener confianza en sí misma": mamá de Holly.

Logan MacPhail fue detenido y ante la filtración de videos donde se observa todo el recorrido que hizo antes de agredir a Holly, fue identificado y ahora tiene una prueba más en su contra tras el asesinato sucedido en agosto del año pasado, por lo que a finales de este mes, espera recibir cadena perpetua por e homicidiom de su ex novia.

