Lista de Epstein: revelan videos sexuales de Clinton, príncipe Andrew, Bill Clinton y Sir Richard Branson

Nueva información publicada sobre el caso de Jeffrey Epstein revela que el magnate - quien se suicidó en 2019, mientras esperaba su juicio por los delitos de tráfico sexual y pederastia - supuestamente habría filmado, de forma clandestina, videos de celebridades y políticos que sostuvieron encuentros con menores de edad, según datos recopilados por el medio en inglés The Daily Mail.

Aparentemente la información habría sido proporcionada por una mujer llamada Sarah Ransome, una víctima de Epstein, quien se presentó a declarar durante el juicio de Ghislaine Maxwell - expareja y cómplice del millonario en el delito de tráfico sexual -. En su declaración, la joven habría comentado que el empresario tenía grabaciones que involucrarían al Príncipe Andrés, Bill Clinton y Sir Richard Branson.

Las grabaciones involucran al expresidente Bill Clinton. Foto: especial.

Víctima confiesa que los políticos fueron grabados de forma clandestina

“Cuando mi amiga tuvo relaciones sexuales con Clinton, el Príncipe Andrés y Richard Branson, en realidad se filmaron cintas sexuales en cada ocasión por parte de Jeffrey. Gracias a Dios, ella logró obtener algunas imágenes de las cintas sexuales filmadas, que identifican claramente los rostros de Clinton, el Príncipe Andrés y Branson teniendo relaciones sexuales con ella”, dijo Sarah Ransome durante el juicio de Ghislaine Maxwell.

La víctima agregó que, pese a que no logró convencer a su amiga de declarar en el juicio, la persuadió hasta que le envió las fotografías que serían evidencia de las agresiones sexuales, aunque en ellas no aparece el rostro del empresario acusado de tráfico sexual: "Epstein no se ve en ninguna de las imágenes, ¡era astuto de esa manera! Después de dos horas intentando convencer a mi amiga de que se presentara conmigo, finalmente logré persuadirla para que me enviara algunas de las grabaciones de video que guardaba, implicando a los tres hombres mencionados anteriormente”, dijo Ransome.

Algunas imágenes circulan en redes sociales. Foto: especial.

Donald Trump habría asistido a la casa de Epstein, según víctimas

Finalmente, Sarah sentenció que ella vio las fotografías y podía confirmar que las personas involucradas en las grabaciones serían Bill Clinton, el Príncipe Andrés y Richard Branson: "personalmente puedo confirmar que, con mis propios ojos, he visto la evidencia de estos actos sexuales, que identifican claramente a Bill Clinton, el príncipe Andrew y Richard Branson teniendo relaciones sexuales con mi amiga”.

Posteriormente - por medio de correos electrónicos - Sarah detalló que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump también estuvo involucrado con menores de edad, pese a que otra de las víctimas comentó que el multimillonario jamás visitó la casa de Epstein. "Yo también sé que ella (una amiga) tuvo relaciones sexuales con Trump en la mansión de Jeffrey en Nueva York en ocasiones regulares”, escribió Sarah en un mensaje enviado por correo a las autoridades del caso.