"Espero que te sientas realmente culpable"; mujer se suicida tras ver a su ex paseando en bici con otra

Catherine Disbury afirmó que no pudo soportar la idea de que su exesposo comenzara a relacionarse con otra mujer, por lo que decidió quitarse la vida, pero no sin antes dejar un fuerte mensaje para su excompañero de vida tras enterarse que se vida había ido a pasear en bicicleta con otra persona.

El incidente sucedió en la ciudad de Manchester en el Reino Unido, donde la mujer de 41 años de edad le dijo a su hermana que “no tenía la energía” para tratar con su exmarido con el que tuvo un proceso divorcio. La mujer trabajaba como maestra en la ciudad industrial y fue encontrada muerta dentro de la casa de uno de sus primos.

Catherine se quitó la vida en casa de su primo. Foto: Daily Star

Filtran el último audio de la mujer antes de suicidarse

La investigación sigue en marcha tras filtrarse el último audio que envió Catherine a su esposo Noel, donde lo señalaba de ser el responsable de que decidiera terminar con su vida al estar en compañía de una nueva mujer. El suicidio ocurrió el pasado 10 de septiembre. El mensaje que Catherine envió a su esposo fue:

"Esto depende exclusivamente de ti. Espero que te sientas realmente culpable porque te odio por todo". me has hecho": Catherine Disbury.

Catherine Disbury tenía 41 años. Foto: Daily Star

Catherine era una profesora de educación básica quien era conocida por defender a menores de edad de diferentes orígenes que eran molestados por sus compañeros dentro de la escuela. El julio del año pasado, la maestra dijo a su hermana que no veía más futuro en su matrimonio, según información del Daily Star.

Sin embargo, durante los siguiente meses, Catherine parecía haber mejorado en su estado de ánimo al informar a su hermana que sus problemas se habían resuelto, pero el pasado 8 de septiembre, la profesora afirmó que se “sentía harta” de la situación.

Al enterarse que su ex Noel había ido a andar en bici con otra mujer, Catherine indicó: “Me ha disgustado absolutamente. ¿Por qué me hace esto? Sólo quiero desaparecer. No tengo energía", acotó antes de tomar la extrema decisión. Catherine Disbury fue encontrada sin vida en la casa de su primo Gary Clark, por lo que el caso sigue abierto para deslindar responsabilidades.

Si sufres o conoces a alguien que necesita ayuda puedes llamar al número de atención telefónica Línea de la Vida 800 911 2000. Funciona las 24 horas de los 365 días del año a nivel nacional. Los especialistas te acompañan de manera personalizada dando seguimiento a tu necesidad hasta la conclusión de la misma