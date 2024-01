Tras misión Colmena, nave de Japón llega a la Luna ¿Dónde seguir la misión espacial?

El país asíatico de Japón logró hacer historia tras lograr el alunizaje de su pequeña sonda no tripulada SLIM (Smart Lander for Investigating Moon o módulo de aterrizaje para investigar la Luna), la cual llegó este viernes a la Luna, aunque este hecho histórico aun no es comprobable la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA), señaló que esperan la confirmación de los científicos de que la nave se encuentra en buen estado y logré enviar los datos correctos.

El SLIM no supera los 3 metros de lado y tiene aproximadamente un peso de 200 y 730 gramos, está diseñado para incrementar la precisión de alunizaje en la Luna, logrando esto reducir el tamaño y peso del equipo utilizados para amortiguar el impacto, este módulo buscan aterrizar cerca del cráter Shioli, el cual es una región cubierta de roca volcánica.

En la cuenta oficial de Youtube de la agencia japonesa realizan la transmisión de este momento histórico, aquí puedes seguirla:

Japón ya había intentado dos veces llegar a la Luna

El alunizaje de SLIM ocurrido el día de hoy es el trabajo de varios años de la JAXA, se espera que esta misión contribuya también a poner a prueba una tecnología crucial para la exploración en entornos de baja gravedad, esto ayudaría en un futuro la investigación del Sistema Solar.

El país no había podido nunca cumplir con su misión debido a varios inconsistencias en sus programa de desarrollo espacial, el más recordado fue el lanzamiento fallido de su nuevo cohete insignia, el H3 en marzo de 2023, el cual busca hacerle competencia a otros aparatos de proveedores comerciales como el de Space X.

El Moon Sniper tiene un peso de 200 y 730 gramos. FOTO / AFP

SLIM no fue el primer módulo en intentar hacer un alunizaje de Japón, en noviembre del 2022, se lanzó el módulo de aterrizaje llamado OMOTENASHI, el cual pertenecía como parte de la misión Artemis 1, no tripulada de la NASA, pero esta no llegó a su destino. En abril pasado la nave espacial Hakuto-R construida por la empresa ispace en Tokio, se estrelló durante el intentó.