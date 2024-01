El Papa Francisco presenta dificultades para hablar ¿Cuál es su estado de salud?

El papa Francisco tuvo que pausar una de las audiencias que realiza durante sus labores como líder de la Iglesia Católica ya que declaró que tenía "un poco de bronquitis" y evitó leer uno de los discursos que había preparado para recibir a un grupo de periodistas de la Conferencia Episcopal francesa.

La situación alertó a los asistentes debido a que en diciembre Francisco ya había sufrido una bronquitis severa que lo mantuvo fuera de la escena pública llevándolo a rezar desde su residencia en el Vaticano y cancelar compromisos políticos como la asistencia a la cumbre climática COP28 de Dubai, por una sugerencia médica.

"Les agradezco que hayan venido. Me gustaría leer el discurso pero tengo un problema, un poco de bronquitis y no puedo hablar bien. Si no se ofenden, les entregaré la copia del discurso (...) Se los entregaré a todos ustedes pero tengo muchas dificultades para hablar", dijo el papa con voz entrecortada agradeciendo a los asistentes por su comprensión.

Esta audiencia era la cuarta de su agenda, de acuerdo con periodistas de la fuente quienes destacan que desde la primera reunión se escuchaba su voz debilitada, sin embargo se esforzó para continuar con el trabajo hasta que tuvo que cortar este último evento.

Papa Francisco ya firmó su carta de renuncia por precaución

Su estado de salud ha destacado durante su liderazgo ya que ha padecido neumonía padecimiento por el que le tuvieron que extirpar un pulmón y tuvo dos operaciones, por una diverticulitis y una abdominal por herina incisional lacerada, esta última en 2023.

Las cancelaciones por su estado de salud han sido recurrentes, un dolor en sus rodillas le ha impedido tener libertad en su moviidad por lo que se le ha visto usar un bastón como apoyo o andar en silla de ruedas. En 2023 canceló un viaje a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur para priorizar el reposo en su rodilla.

Medios locales alertaron que en 2022, Francisco firmó una carta de renuncia como medida precautoria en caso de sufrir una discapacidad por su condición médica.