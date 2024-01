Escándalo en una oficina de correos es destapado por una serie de TV 20 años después

Más de 700 empleados de la Oficina de Correos del Reino Unido fueron condenados a prisión al ser acusados de haber participado en malversación de fondos al robar grandes cantidades de dinero. Entre 1999 y 2015 se llevaron a cabo las audiencias contra los trabajadores que aseguraron que se trataba de algún tipo de error.

Dicho error fue expuesto por reportes de prensa, pero no fue hasta la exhibición de la exitosa serie de televisión Mr Bates VS The Post Office transmitido en el canal británico ITV, que las autoridades británicas llevaron a cabo la indagatoria que llevó a revelar que los desajustes de caja se debió en realidad a un error informático.

736 gerentes de las sucursales de la Oficina de Correos fueron procesados. Foto: Freepik

El primer ministro compensará a los empleados de correos

Al respecto, el primer ministro británico, Rishi Sunak se pronunció sobre el caso ayer ante legisladores, donde enfatizó que el asunto de los empleados de correos “ha sido uno de los mayores errores judiciales” en la historia del Reino Unido, declaración citada por agencias.

En ese sentido, Sunak informó que destinará 87 mil euros en pagos compensatorios a un grupo de 555 víctimas de la Oficina de Correos del Reino Unido, aunado a los 174 millones de euros que ya habían sido abonados para la causa que llevó 20 años en ser aclarada.

¿Por qué acusaron de fraude a los empleados de correos?

Los 736 gerentes de las sucursales de la Oficina de Correos del Reino Unido fueron acusados de malversación de fondos luego de que el Royal Mail quedó privatizado. Sin embargo, el error en las cuentas se debió a un error del software Horizon de la empresa japonesa Fujitsu.

Rishi Sunak compensará a los empleados de correos afectados. Foto: X

Las acusaciones y procesos penales ocasionaron problemas económicos y de salud a los empleados acusados quienes además perdieron su fuente de ingresos. Al momento solamente han sido revocados 93 casos, pero el resto todavía continúan bajo investigación.

El primer ministro Sunak afirmó que se asegurará de que “la verdad salga a luz”. Declaración que celebró el líder laborista, Keir Starmer, quien resaltó el trabajo del gobierno para tratar el tema que calificó como una “enorme injusticia” para cientos de familias afectadas por el error informático.

“Hubo personas que perdieron sus vidas, su libertad y su estilo de vida y que han esperado demasiado tiempo para conocer la verdad, para obtener compensación”, acotó Starmer citado por medios locales.