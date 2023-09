Joven se atrasa dos semanas con su renta y el dueño lo golpea con brutalidad: "me quería matar"

Lo que comenzó como una discusión terminó en una tragedia para un joven de 27 años, identificado como Francisco Zárate, quien terminó por perder un ojo luego luego de sostener una acalorada riña y ser atacado por el dueño del departamento en el que habitaba en La Falda, ciudad ubicada en en centro de Argentina. ¿La razón? Se atrasó dos semanas con el pago del alquiler. Aunque el incidente ocurrió el pasado 21 de julio, la historia trascendió en las últimas horas luego de que la víctima se mostró ante cámaras para el canal El Doce.

“Me quería matar", aseguró el joven, quien ofreció detalles sobre los hechos y explicó que el dueño del lugar ingresó al departamento con la copia de las llaves, cuando comenzó a discutir por el retraso en el pago de la renta. "Esa mañana tocaron la puerta muy fuerte, me levanté y veo a Enrique [el propietario] junto a Luciana, su pareja. Ella me agarró del hombro y él me apuntó con una pistola en la cabeza, me amenazó y me pidió que me vaya porque me había atrasado dos semanas con el alquiler”.

El joven ofreció una entrevista para el canal El Doce. Foto: Especial

Pese a intervención de emergencia, terminó perdiendo un ojo

Según contó el joven, durante la discusión se dirigió a su habitación para buscar su teléfono y grabar el momento, lo que molestó a su agresor. Fue entonces que le apuntó con el arma, lo golpeó en el ojo con la culata y le quitó el teléfono celular. “Habíamos discutido porque me había atrasado un par de semanas con el pago. Pero jamás pensé que me iba a atacar así. Entró sacado al departamento, me quería matar. Me apuntó con el arma, me gritaba y me pegaba en el pecho buscando una reacción”, relató Zárate.

Tras la agresión, el joven fue llevado al Hospital Córdoba, donde fue operado de emergencia y recibió casi 30 puntos de sutura; no obstante, perdió el ojo derecho. “"Tuve una operación de más de cuatro horas porque tenían que rearmar el ojo. Me dieron 26 puntos de sutura, pero desde un primer momento me dijeron que la vista de ese ojo la iba a perder. Y la perdí, ese ojo no sirve más”, lamentó el joven.

Continúa la búsqueda del agresor

Luego del ataque, el dueño del departamento, identificado como Enrique Herrero, huyó junto a su pareja. No obstante, antes de partir cambió la cerradura del departamento, por lo que Zárate no logró recuperar sus pertenencias. De acuerdo con el testimonio de la víctima, tenía contrato temporal de seis meses e iba por el cuarto mes cuando ocurrió la tragedia. "Me daba argumentos del pago y que escuchaba música fuerte, pero para mí tenía a alguien que podía pagarle más plata". Hasta el momento, las autoridades continúan con la búsqueda del agresor.