VIDEO | “Yo llevé al muchacho”: jueza hace show erótico dentro de un Palacio de Justicia

La jueza colombiana Vivian Polanía nuevamente está vinculada con un escándalo al filtrarse un video en las redes sociales donde la magistrada participó en un show erótico dentro de las instalaciones del Palacio de Justicia de la ciudad de Cúcuta, cercana en la frontera con Venezuela. El clip fue difundido en varias cuentas en Twitter donde en conjunto suman casi medio millón de reproducciones.

En el metraje de 35 segundos de duración, se observa a la jueza Polania cuando está sentada en una silla y frente a ella está un supuesto stripper quien estaba vestido con un pantalón ajustado de cuero y un mandil mientras bailaba a la magistrada quien recibía alimentos que le ofrecía la bailarín.

La jueza Polanía llevó al bailarín al centro de Justicia. Foto: Twitter

El baile erótico fue parte de la celebración del Día del Amor y la Amistad que se conmemora en Colombia, hecho que la juez de control de garantías de Cúcuta llevó dentro de las instalaciones judiciales ante la algarabía de las personas que presecniaron y grabaron el momento con sus celulares.

La jueza Polanía dijo que no lo organizó

Tras la difusión del video erótico, Vivian Polanía quien se ha vuelto viral en otras ocasiones por lo que es conocida en las redes como “la jueza sexy”, afirmó que ella solo recibió la invitación del show que se trató de un negocio de venta de comida erótica, en donde el bailarín es uno de los meseros del lugar y no un stripper, dijo para el medio local Semana:

“Hay un restaurante acá, es un restaurante de waffles que se llama ‘La ve***’. Entonces, el chico no es un ‘stripper’, el chico es un mesero”: Vivian Polanía.

La jueza aseguró que el chico no solo bailó a ella, sino a otras mujeres funcionarias que estaban en el recinto de justicia. “El chico baila muy bien, pero no es un stripper. Jamás se desnudó ni nada parecido... No había licor, ahora me entero por las imágenes que estaban tomando, yo no sabía. Obviamente, esa situación nunca la propuse yo”, acotó.

No es la primera vez que la jueza causa polémica entre los usuarios en las redes. Foto: Twitter

La polémica estalla por el baile erótico que hicieron a la jueza

La funcionaria agregó que fue ella quién finalmente llevó al mesero bailarín al lugar para celebrar el Día del Amor y la Amistad, ya que su presencia es parte de la experiencia de servir los waffles con formas eróticas. “A todos les pareció divertido y yo no le veo nada de malo”, sentenció la mujer.

Los usuarios de las redes sociales cuestionario las acciones de la juez y demás funcionarios de justicia con frases como: “Indignante, los edificios de la justicia agarrados de destrabe” y “Hemos llegado a los niveles de degradación. Una jueza en estas, lo único que falta es que abra cuenta OnlyFans y acepte los pagos de los sindicados. Hace rato debió ser separada de su cargo por estos comportamientos”.

