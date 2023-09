La NASA admite que hay Ovnis: dirigirá una investigación “en beneficio de la humanidad”

La Agencia Espacial estadounidense (la NASA por sus siglas en inglés) anunció que los Objetos Voladores No Identificados no son de origen extraterrestre, y dio a conocer que llevará a cabo un estudio independiente para comprender mejor cómo la agencia puede contribuir a los esfuerzos gubernamentales en curso para promover un análisis más profundo sobre eventos en el cielo que no pueden identificarse como globos, aviones o fenómenos naturales.

Lo anterior lo señaló la NASA en un mensaje a medios este jueves: “En la NASA, está en nuestro ADN explorar y preguntar por qué las cosas son como son. Quiero agradecer al Equipo de Estudio Independiente por brindarme información sobre cómo la NASA puede estudiar y analizar mejor los UAP en el futuro”, dijo el administrador de la NASA, Bill Nelson.

Un científico de la NASA indagará a los OVNIs

Agregó que “el nuevo Director de Investigación de UAP Unidentified Aerial Phenomenon (fenómeno aéreo no identificado) de la NASA desarrollará y supervisará la implementación de la visión científica de la NASA para la investigación de UAP, incluido el uso de la experiencia de la NASA para trabajar con otras agencias para analizar UAP y la aplicación de inteligencia artificial y aprendizaje automático para buscar anomalías en los cielos”, señaló Nelson quien enfatizó:

“La NASA hará este trabajo de forma transparente en beneficio de la humanidad”: Bill Nelson

En el primer informe del Equipo de Estudio Independiente proporcionado a la NASA, contiene hallazgos y recomendaciones para la agencia sobre qué posibles datos están disponibles para ser recopilados y cómo la agencia puede ayudar a arrojar luz sobre el origen y la naturaleza de futuras UAP. El informe no es una revisión o evaluación de incidentes anteriores de UAP, precisó la NASA en un comunicado.

¿Qué significa que la NASA ponga a un director UAP?

La NASA está en proceso de evaluación del informe mientras valora las recomendaciones del equipo independiente, pero indicó que “se compromete a contribuir al esfuerzo unificado de UAP del gobierno federal nombrando un director de investigación de UAP”.

Con el nombramiento del directivo desaparecerán las actividades limitadas que había por el enlace de la NASA con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, ahora el rol de director centralizará las comunicaciones, los recursos y las capacidades analíticas de datos para establecer una base de datos sólida para la evaluación de futuros UAP, dijo la NASA.

El director también aprovechará la experiencia de la NASA en inteligencia artificial, aprendizaje automático y herramientas de observación espaciales para apoyar y mejorar la iniciativa gubernamental más amplia sobre UAP, acotó la Agencia Espacial estadounidense.

