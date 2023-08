IMÁGENES FUERTES: sorprendió a un hombre rayando su auto y lo dejó inconsciente a golpes

Un hombre se puso a rayar el auto de otro, pero no esperaba ser sorprendido en la movida. Hasta el momento se desconoce la razón por la que utilizó un artefacto para marcar una línea bastante larga que inició en la puerta del conductor y terminó casi en la luz intermitente del lado contrario por la parte de la cajuela.

Las acciones fueron registradas en video. Un hombre en el carro de al lado se dio cuenta de las cosas y decidió dejar testigo para decirle al dueño lo que había pasado, pero entonces apareció el conductor del carro negro y antes de que la gente al rededor pudiera reaccionar, corrió, y a toda velocidad soltó el primer golpe.

El hombre no se defendió. Crédito: Twitter

Hombre golpea a otro que rayó su carro

De inmediato el otro hombre se puso en guardia, pero nada pudo hacer. Los golpes continuaron, lo tomó por el cuello, lo tiró el piso y le propinó por lo menos cuatro puñetazos violentos que dejaron al hombre inconsciente en el piso, pero ahí no terminaron las cosas, se puso todo más tenso.

Inmediatamente el hombre le dio un par de patadas, agarró un palo que traía consigo desde el principio y le propinó varios golpes que alarmaron a todos los que iban pasando, así que se acercaron dos chicos para separarlos definitivamente, pero la tarea parecía imposible por la furia del joven agresor.

La furia del dueño del carro fue evidente. Crédito: Twitter

Aunque lo sostuvieron entre los dos, lo abrazaron e intentaron levantarlo, el joven no se detuvo, le piso la cara, lo pateó, intentó zafarse y a la distancia alcanzó a darle un par de patadas en las piernas, pero el sujeto que rayaba el coche ya estaba desmayado en el piso. No se podía mover, apenas respiraba.

A lo largo del vídeo únicamente se pueden escuchar varios gritos, primero del hombre que fue agredido, luego de todos los demás a su alrededor que le pedían que parara con la tranquiza, pues las acciones ya estaban terminadas, el hombre había hecho lo que quería, y no se veía nada bien ni a su favor.

EN el video, muchos justificaron las acciones. Crédito: Twitter

Los comentarios se dividen en las redes

En los comentarios de la publicación original, la gente comenzó a comentar que se trataba de una acción completamente justificada, porque primero le dañaron su auto, entonces tenía que hacer al sujeto. "Hermano, eso fue legítimo, es todo lo que diré"; "totalmente justificado", "esto me puso muy feliz", fueron algunas de las publicaciones.

Por otro lado, hubo gente que consideró las cosas demasiado exageradas. "La violencia no es la única manera de resolver el problema, tal vez podamos hacer otra cosa"; "No debemos dejar que el enojo nos lleve a hacer cosas que no podemos recuperar o reemplazar. Es un Mercedes y seguro que tiene seguro", fueron algunos de los comentarios.