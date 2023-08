Bebé de un año muere tras ser olvidada dentro del transporte de la guardería

Una tragedia llegó a la vida de una familia por un negligente descuido, era un día normal, los padres fueron a trabajar y mandaron a su bebé de un año a la guardería, pero a diferencia de las jornadas normales, el conductor del transporte la olvidó y dejó dentro de la furgoneta por seis horas, la pequeña murió por las altas temperaturas. Ocurrió el pasado lunes 21 de agosto en Nebraska.

Su nombre era Ra'Miyah Worthington, asistía a Kidz of the Future Childcare en Omaha, fue en ese lugar donde perdió la vida, según indicó un informe de la policía, que detalló que la tarde del lunes recibió una llamada sobre un bebé que no respondía, el cual estaba dentro del transporte. Cabe señalar que los medios estadounidenses señalan que ese era un día particularmente caluroso.

Bebé muere al ser olvidada en el transporte escolar

Según las autoridades, al llegar al sitio señalado en la llamada de emergencia, encontraron a una bebé inconsciente, la cual fue trasladada a un hospital cercano, donde se le declaró muerta. De acuerdo con el informe policial ese día la temperatura rondaba entre los 30 y 43 grados celsius, la pequeña estuvo encerrada por seis horas en el transporte.

El conductor de la furgoneta, Ryan Williams, de 62 años, fue acusado un día después de los hechos por la Fiscalía de un delito grave de negligencia infantil que ocasionó la muerte y conlleva una pena de hasta cuatro años de prisión. Williams dijo a los investigadores que se distrajo por un niño pequeño que no quería salir de la furgoneta cuando estaba descargando el vehículo y por error olvidó que la niña se había quedado adentro. Otro miembro del personal salió para ayudar a sacar al niño, y Williams cerró el vehículo sin revisar su interior.

Por su parte, funcionarios estatales dijeron que la guardería permanecerá cerrada mientras se realizan las investigaciones por la muerte de la bebé. Familiares de la pequeña realizaron una manifestación afuera de las instalaciones para exigir justicia por la tragedia.

Familia despide a la bebé

La madre de Ra'Miyah, Sina Johnson, describió a su hija como "la niña de papá". "Ella amaba, amaba, amaba a su familia", le dijo a la estación de televisión WOWT, afiliada a NBC. Por su parte, su padre dijo estar devastado y no entender cómo algo así sucedió. En redes sociales han emitido numerosos mensajes conmovedores para despedir a la bebé.

Además, la familia abrió una petición GoFundMe para recaudar fondos para los gastos funerarios, en ella escribieron: “El lunes 21 de agosto, muchas personas quedaron devastadas por la muerte inesperada de Ra'Miyah Worthington, de un año. Debido a la negligencia de su proveedor de guardería, su familia quedará marcada para siempre. Para ayudar con los arreglos del funeral, los gastos del hogar y el cuidado de los otros cinco hermanos de la bebé, le pido a cualquiera que tenga los medios para donar que lo haga, para que su familia pueda llorar adecuadamente durante este momento tan extremo”.

