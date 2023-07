Ladrón intentó robar un negocio y murió atorado en la ventana

Algunos delincuentes suelen perder la vida durante un hecho delictivo, existen casos en los que las víctimas se defienden y evitan ser asaltadas o secuestradas, pero en la mayoría de los casos, los ladrones pierden la vida por algún mal cálculo en su plan. Fue así como ocurrió con un asaltante de apenas 29 años de edad que murió cuando intentaba robar una casa.

¿Cómo murió el delincuente durante el intento de robo?

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de junio cuando el joven asaltante identificado como Luciano Verón se disponía a robar un negocio ubicado en Lomas de Zamora, Argentina. Fue a las 06:00 horas cuando el ladrón quiso ingresar por una pequeña ventana, pero no contaba con que además había una reja y se atoró a la altura del pecho.

El joven ladrón murió al instante | FOTO: FB

Esto ocasionó que la mitad de su cuerpo quedara colgando y después de unos minutos de luchar, perdió la vida a causa de la asfixia. De acuerdo con medios locales, en ese horario no había personas al interior del local, por lo que fue más tarde cuando un policía finalmente descubrió el cadáver sin vida colgado de la ventana.

Familia del ladrón se indigna por la muerte del joven

Luego de lo ocurrido, la familia de Luciano se manifestó afuera del lugar en donde murió, estaban sumamente molestos debido a la forma en que se dieron los hechos, pues la hermana del ladrón refirió que su hermano "no alcanzó a robar nada" en tanto, su madre señaló que los policías presuntamente lo dejaron morir al demorarse en bajarlo de la ventana, pues fue hasta las 09:30 horas cuando finalmente Bomberos y peritos retiraron el cuerpo sin vida.

El asaltante estuvo colgado tres horas. | FOTO: FB

Incluso, los seres queridos del delincuente señalaron que ellos mismos tuvieron que causar daño a la propiedad en la desesperación para poder sacarlo, asimismo, mencionaron la molestia que les causó el hecho de que las personas emitieran comentarios despectivos e insensibles en redes sociales sobre Luciano, pues dentro de todo, refirieron que fue un ser humano que merece respeto.

Luciano tenía una hija de 10 años y ya había estado preso

El medio argentino Info Zona habló con los familiares del fallecido delincuente, momento en que dieron a conocer que era padre de una niña de 10 años y que además, ya había estado en la cárcel: "Él estuvo preso, estuvo haciendo su recuperación, todo, pero esa maldita droga me lo llevó a la muerte, me lo llevó a esto. Maldito la hora en que el juez me lo dejó salir, me lo dejó salir por buena conducta" la madre de Luciano.

Su familia sabía que robaba. | FOTO: FB

Finalmente, mencionaron que Luciano era drogadicto y se había negado a internarse en una clínica de rehabilitación. Con notable enojo, la mamá del ladrón hizo hincapié en que sabía que su hijo actuaba mal, pero no se merece el odio de la gente: "Yo sé que mi hijo fue malo, hizo cosas malas, pero ya la está pagando".

