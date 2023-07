Atropellan a un abuelito con su carrito de helados e intentan darse a la fuga

Gracias a la red social TikTok se han dado a conocer diversos videos de injusticias a lo largo del mundo que de otra forma no habría sido posible comprobar ante las autoridades, tal es el caso de asaltos, golpizas, abusos sexuales, secuestros, homicidios, choques, robo hormiga, entre otros.

Tal es el caso de un hombre adulto mayor que fue atropellado en Guatemala, de acuerdo con los datos del usuario que publicó la grabación de la cámara de seguridad, mientras el abuelito intentaba ganarse la vida como todas las mañanas, pues el dinero que saca de un negocio que emprendió varios años atrás le permite vivir dignamente.

El abuelito se detuvo un momento para hacer una venta. Crédito: TikTok

Atropellan a un abuelito

A través de las redes sociales comenzó a circular el video en el que un viejito avanza por una avenida con su carrito de helados, mismo que usa para trabajar todos los días. En un punto se detiene para hacer unas cuantas ventas y saludar a unos amigos en el camino.

Lamentablemente se topó con el conductor de una camioneta que no utilizó de manera eficaz los espejos retrovisores, arrancó su automóvil, se echó para atrás, y empezó a empujar el carrito de helados; el señor, supuestamente Don Pedro, intenta detenerlo, pero acaba siendo atropellado también.

Luego del golpe y del atropellamiento, el conductor de la camioneta no se bajó a ver lo que pasaba con la situación. De hecho, se echó para adelante, luego se echó para atrás de nueva cuenta y terminó de reventar el carrito. En un momento la gente comenzó a acercarse para auxiliar al abuelito.

La gente evitó que el conductor huyera. Crédito: TikTok

El culpable intenta darse a la fuga

La intención de la persona en la camioneta era arrancar e irse, pero un señor se puso enfrente, en plena calle, y no dejó que arrancara. Pasaron algunos segundos y siguió sin bajar a ver lo que pasaba, incluso le gritaron, le pegaron en la puerta, le aventaron varios insultos con señas, y simplemente parecía que no había nadie detrás de un polarizado de alto nivel que no dejaba ver hacia adentro del carro.

Los usuarios de TikTok se mostraron muy molestos con la situación y lo hicieron ver con sus comentarios; estos fueron algunos de los más destacados de la tarde: