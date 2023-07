Por una cerveza, hombres de 40 años masacran a un chico de 18 en un concierto de country

Un joven de 18 años fue atacado en grupo por varios hombres de 40 años mientras estaban dentro de un concierto de música country en Alabama, Estados Unidos. El brutal ataque como fue descrito por Katie Hudgins, la novia de la víctima llamado Reid Watts, ocurrió luego de que uno de los agresores acusó al joven de derramar cerveza sobre ellos.

Ante el malentendido, Watts indicó que trató de aclarar la situación mientras estaba con su novia y un grupo de amigos, ya que no tenían ninguna bebida mientras disfrutaban del festival de country Rock the South. Tras el primer altercado, la víctima y el hombre que lo señaló se dieron la mano y todo pareció quedar ahí, pero cuando sus amigos se fueron al sanitario y quedó solo con su novia, comenzó a ser agredido.

El jovencito fue agredido por varios hombres en Alabama. Foto: Captura de pantalla

La novia quedó traumatizada

“Un tipo dijo que le estaba tirando cerveza encima o algo así, y luego hablé con él porque no tenía un trago encima en ese momento, como si no tuviera nada, hablé con él y sacudí su mano porque pensé que todo estaba bien porque le expliqué que no fui yo”, aseguró Reid Watts citado por el NY Post.

Entonces Reid Watts fue atacado por la espalda por el agresor. En ese instante el joven de 18 años sintió un fuerte golpe en la parte posterior de su cabeza, dijo, y agregó: “luego golpeé el suelo y traté de cubrirme la cara, luego me noquearon y eso fue todo lo que recuerdo”. Mientras era fuertemente golpeado, Katie Hudgins observó todo el ataque y aseguró haber quedado traumatizada.

“Fue horrible, estoy traumatizada. Me sentí tan impotente porque no podía entrar y llegar a él y tuve que sentarme allí y ver cómo lo golpeaban mientras estaba inconsciente, es horrible”.

La mamá del joven pidió ayuda en las redes

El grupo de hombres siguió golpeando al adoloescente pese a que ya estaba inconsciente hasta que el cuerpo de seguridad del festival llegó al lugar para sacar el cuerpo de Watts. Kaci Howard, la madre del jovencito escribió un mensaje en las redes sociales donde pidió que la ayudaran para identificar y localizar a los agresores de su hijo:

Reid Watts quedó desfigurado de su rostro. Foto: FB / Kaci Howard

“Por favor, ayúdenme a encontrar a los cobardes que le hicieron esto a mi hijo esta noche en Rock the South. Hubo varios hombres adultos (de 30 a 40 años) que saltaron sobre él y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente mientras su novia gritaba y pedía ayuda”, escribió Kaci Howard a través de su cuenta de Facebook.

El adolescente fue trasladado a un hospital donde fue atendido tras haber quedado casi irreconocible por haber quedado hinchado por la golpiza que recibió de sus agresores y fue captada en un video. “Tiene la nariz fracturada, conmoción cerebral, puntadas, nudos del tamaño de pelotas de béisbol en la parte posterior de la cabeza. Ni siquiera lo vio venir”, indicó la mamá de Reid.

El llamado de Kaci Howard surgió efecto y el Departamento de Policía de Cullman respondió que cuentan con el material suficiente para identificar a los agresores del chico: “Gracias a todos los que enviaron fotos, videos y comentarios identificando a los involucrados en el asalto este fin de semana en Rock the South”.

Por su parte, los organizadores del festival ofrecieron una recompensa por 10 mil dólares y boletos de por vida para las personas que brinden información y ayuden a capturar a los agresores del adolescente a quienes también llamó “cobardes sin agallas”.