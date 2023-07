La esposa de un diplomático de Panamá en Argentina fue captada en video cuando comenzó a golpear brutalmente a la encargada de un edificio en el próspero barrio de Recoleta en Buenos Aires. La agresión inició luego de que la portera regañó a la hija de la pareja porque dejó abierta la puerta del ascensor y con ello provocó que los demás residentes no pudieran usarlo.

En el video compartido en las redes sociales se observa cuando las dos mujeres discutían, cuando de pronto la esposa del diplomático se enoja por la postura de la trabajadora quien se mantenía con una actitud tranquila y con una sonrisa. La discusión subió de tono y las dos mujeres empezaron a manotear. En ese momento, la mamá tomó del cabello a la portera.

Momentos previos a la agresión de la esposa del diplomático (derecha). Foto: Captura del video

Durante la agresión estuvo presente el diplomático panameño César Lawson quien miró como su esposa Jessica Giovana Pineda Quinteros jaló del cabello a la trabajadora identificada como Juliana Gómez Vera a quien después de tirarla al suelo la siguió agrediendo. Sin embargo, al ver que la pelea crecía en intensidad, el diplomático se acercó con la agredida para evitar que atacara a su esposa.

“Temo por mi vida”: la empleada agredida

Juliana, quien es una paraguaya que radica en Argentina, relató para el medio local TN el calvario que, dijo, sufrió por parte de la esposa del diplomático: “Ellos bajaron a las 19:30, me increparon y me dijeron que no tenía que dirigirme a una menor. Yo les pedí perdón, les dije que no sabía que su hija era menor y les pregunté por qué si era menor le dejaban abrir la puerta para que entre cualquier persona”, indicó.

La víctima de agresión enfatizó que la respuesta de Jessica Giovana Pineda la dejó llena de temor por las palabras de advertencia que le dijo a sabiendas de que alguna manera tiene influyentismo por el cargo que ocupa su esposo César Lawson:

“Me dijo que es capaz de hacer cualquier cosa por defender a su hija y que yo había hecho muy mal en dirigirme a ella”.

En ese sentido, la trabajadora aseveró que teme por su vida, sobre todo la haber sido golpeada sin piedad por la mujer: “Cuando la señora me agarró del pelo y me dio un puñetazo en la frente quedé inconsciente. No me acuerdo de cuando caí y en la frente tengo un moretón y un agujero porque se ve que también me clavó la uña”.

Despiden al diplomático César Lawson

Tras la golpiza, Juliana levantó una denuncia ante las autoridades ya que detalló que sufrió dos hernias en la cervical a raíz de la caída, además de otras complicaciones en su salud: “Tengo el brazo izquierdo que se adormece y rompí un montón de cosas porque se me caen cuando las agarro. Tengo dolores de cabeza por la hernia en la cervical. El viernes el psiquiatra me tuvo que aumentar la medicación porque tengo mucho miedo”.

Trascendió que tras el escándalo en Recoleta, el gobierno de Panamá retiró de su cargo a César Lawson para que abandone Argentina junto con su familia. Lawson era el agregado de negocios. En un comunicado, Panamá señaló:

"La Cancillería panameña ha tomado la decisión de retirar al diplomático acreditado en la Embajada de Panamá en Buenos Aires, así como a su familia, en vista que no existen las condiciones para mantenerlo en dicha sede".