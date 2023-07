Niño de tres años dispara accidentalmente contra su hermana y la mata, la bala atravesó su cabeza

El pasado 17 de julio, el Departamento del Sheriff del Condado de San Diego informó que un infante de tres años disparó y mató accidentalmente a su hermana de tan solo un año. De acuerdo con el comunicado, alrededor de las 07:30 horas, el despacho del alguacil recibió una llamada sobre un tiroteo en una residencia de la calle Stagecoach Lane ubicada en la ciudad de Fallbrook, California. El propio menor llamó a las autoridades para informar que había atacado la bebé.

Cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos, confirmaron que el menor había conseguido un arma de fuego, la cual no se encontraba asegurada. La ley de California establece que todas las pistolas, escopetas o cualquier tipo de armamento, que se guardan en el hogar deben permanecer en contenedores cerrados bajo llave o inhabilitadas por dispositivos de seguridad.

La policía acudió al llamado del menor que se contactó con la oficina del Sheriff del Condado de San Diego. Imagen Ilustrativa / FOTO: Twitter de @SDSheriff

¿Dónde estaban los padres de los infantes cuando ocurrió el accidente?

Según detalló el Departamento del Sheriff, la bebé de solo un año (cuya identidad permanece bajo resguardo de la policía) sufrió una lesión en su cabeza. Rápidamente el personal del equipo de Bomberos llegó a la escena y la transportó a la menor al Hospital Palomar. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los médicos para salvarle la vida, la infante fue declarada fallecida alrededor de las 08:30 horas.

Por respeto a la familia, la identidad de sus miembros no fueron reveladas, sin embargo los investigadores de homicidios del alguacil están trabajando para recopilar más información y así determinar las circunstancias de la muerte de la bebé. Hasta el momento no hay sospechosos destacados y el incidente no representa una amenaza para la comunidad, aseguró el Departamento del Sheriff.

Tras el incidente, las autoridades decidieron resguardar la identidad de los miembros de la familia. Imagen Ilustrativa / FOTO: Twitter de @SDSheriff

Asimismo, el personal de seguridad externó sus condolencias a la familia ya los afectados por esta muerte, pero no descartaron que los padres de los infantes no vayan a ser investigados, esto porque es necesario saber a quién le pertenece el arma, además de saber por qué los tutores no se encontraban en con los menores al momento del accidente.

Asimismo, aclararon que la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de San Diego ha sido notificada del incidente y será actualizada con los hallazgos que encuentre el departamento del alguacil tras la investigación prometida. A la par, la Oficina del Médico Forense realizó una autopsia para determinar la causa y forma de la muerte de la bebé de un año, aún se esperan los resultados oficiales pero se estima que la lesión en la cabeza por la herida de bala fue lo que causó su fallecimiento.

El incidente fue publicado en la página oficial del Departamento de seguridad del Condado de San Diego para conocimiento del público. Imagen Ilustrativa / FOTO: Twitter de @SDSheriff

California es de las entidades con vastos tiroteos en EU

De acuerdo con el grupo de defensa Everytown for Gun Safety, en lo que va del año se han registrado más de 200 tiroteos no intencionales por parte de niños a nivel nacional, incluidos otros seis en California. Esto se debe a que en Estados Unidos, el uso de armas no está medido ni castigado debido a sus leyes, aunque esta es una situación que el presidente Joe Biden busca regular en todo el país.

Con información de AP y el Departamento del Sheriff del Condado de San Diego*