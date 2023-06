Exagente de Inteligencia revela el escalofriante programa de EU que confirma la manipulación de OVNIs

Varios funcionarios de Inteligencia del gobierno de Estados Unidos que estuvieron cerca de programas relacionados con el análisis de vida fuera del planeta Tierra, han revelado que hay información clasificada que ha sido encubierta sobre la existencia y manipulación de Objetos Voladores No Identificados (OVNIs). Este lunes se dio a conocer una de esas denuncias ahora realizada por un ex oficial militar condecorado.

David Charles Grusch, un ex combatiente condecorado en Afganistán y veterano de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA) y la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO) informó al Congreso y al Inspector General de la Comunidad de Inteligencia sobre los “programas profundamente encubiertos” que, según el castrense, poseen naves recuperadas intactas y parcialmente intactas de origen no humano.

El informe fue publicado en la página The Debrief donde acusa que la información sobre el fenómeno OVNI proporcionada fue retenida ilegalmente del Congreso y que además David Grusch sufrió represalias ilegales por las revelaciones confidenciales expuestas. El denunciante se desempeñó como representante de la oficina de reconocimiento ante la Fuerza de Tarea de Fenómenos Aéreos No Identificados de 2019 a 2021.

Desde finales de 2021 hasta julio de 2022, fue el codirector de NGA para el análisis de UAP, la nueva clasificación OVNI para referirse a los Fenómenos Aéreos No Identificados. Lideró a un grupo de trabajo, Grusch establecido para investigar lo que alguna vez se llamó "Objetos Voladores No Identificados" u OVNIs.

El grupo de trabajo fue dirigido por el Departamento de Marina bajo la Oficina del Subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad. Desde entonces, se ha reorganizado y ampliado a la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios para incluir investigaciones de objetos que operan bajo el agua.

EU recuperó naves extraterrestres

El ex director de la Oficina Nacional de Reconocimiento aseveró que Estados Unidos ha recuperado fragmentos y hasta vehículos intactos de origen no humano. El análisis que hicieron sobre los vehículos usados determinaron que los objetos recuperados son “de origen exótico (inteligencia no humana, ya sea extraterrestre o de origen desconocido) según las morfologías del vehículo y las pruebas de ciencia de materiales y la posesión de arreglos atómicos únicos y firmas radiológicas”, dijo.

Denuncian que la milicia de EU encontró OVNIs. Foto: Archivo

Al presentar su denuncia, David Grusch fue representado por un abogado que trabajó como Inspector General de la Comunidad de Inteligencia (ICIG) original. “No estamos hablando de orígenes o identidades prosaicas”, dijo Grusch, haciendo referencia a la información que proporcionó al Congreso y al ICIG actual. “El material incluye vehículos intactos y parcialmente intactos”, indicó.

De acuerdo con los protocolos, Grusch proporcionó a la Oficina de Prepublicación y Revisión de Seguridad de Defensa del Departamento de Defensa la información que pretendía revelarnos. Todas sus declaraciones registradas fueron "autorizadas para publicación abierta" el 4 y 6 de abril de 2023, en documentos que se nos proporcionaron, indicó el medio citado.

Karl E. Nell, un coronel del Ejército recientemente retirado y actual ejecutivo aeroespacial que fue el enlace del Ejército para el Grupo de trabajo UAP de 2021 a 2022 y que trabajó con Grusch allí, llama al denunciante como "irreprochable".

Los OVNIs tiene una nueva clasificación llamada UPA. Foto: Archivo

Christopher Mellon, quien pasó casi veinte años en la Comunidad de Inteligencia de EU y se desempeñó como Subsecretario Adjunto de Defensa para Inteligencia, ha trabajado con el Congreso durante años en fenómenos aéreos no identificados señaló:

“Varios funcionarios actuales y anteriores bien ubicados han compartido conmigo información detallada sobre este presunto programa, que incluye información sobre la historia, los documentos que rigen y el lugar donde supuestamente se abandonó y recuperó una embarcación”, dijo Mellon.

“Sin embargo, es un asunto delicado conseguir que esta información potencialmente explosiva llegue a las manos adecuadas para su validación. Esto se complica por el hecho de que, correcta o incorrectamente, varias fuentes potenciales no confían en el liderazgo de la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios establecida por el Congreso”.

David Grusch dijo que las operaciones de recuperación de embarcaciones están en curso en varios niveles de actividad y que conoce a las personas específicas, actuales y anteriores, que están involucradas.

“Las personas en estos programas UAP se me acercaron en mi capacidad oficial y me revelaron sus preocupaciones con respecto a una multitud de irregularidades, como la contratación ilegal en contra de las Regulaciones Federales de Adquisición y otros delitos y la supresión de información en una base industrial y académica calificada”, afirmó.

RMG