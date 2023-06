El "Spanglish" expande su influencia por la ciudadanía de todo Estados Unidos

Mientras los latinos estadounidenses aumentan en número e influencia, su interés en el idioma español en general, y el spanglish en particular, registran un crecimiento renovado.

"Muchos latinos en EU están reclamando cada vez más aspectos de su herencia, incluido hablar español (o alguna versión del mismo) o agregar acentos a sus nombres. El cambio se produce después de años de enseñar a las generaciones mayores a asimilarse", resaltó una encuesta de la Cámara Hispana de Comercio de Estados Unidos y del grupo Chemistry Cultura, de mercadotecnia.

Y eso beneficia al spanglish o espanglés, una palabra derivada de los gentilicios inglés y español, para definir una lengua que incorpora elementos de aquellas.

Pese a los esfuerzos de la Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE), el spanglish se ha infiltrado en la forma de hablar de los latinos de Estados Unidos y tal vez del continente.

Según datos acumulados por esa encuesta, entre mil 400 latinos (20% de la generación "Z"), o sea, aquellos nacidos entre 1996 y 2010, y 65% de los hispanos, aún prefieren al menos algo de español en su publicidad.

Las señales están por todos lados. El mercado latino de consumo está valuado en más de un millón de millones de dólares, las empresas de comunicación latinas crecen en número, mientras los hispanos que son nacidos en EU son ya la mayoría de un grupo que antes crecía más por la llegada de inmigrantes que por demografía.

Hoy, más de la mitad de los casi 60 millones de hispanos en Estados Unidos son nacidos en el país.

Con todo, las huellas de la creciente incorporación de los latinos en Estados Unidos están presentes.

El uso del español como idioma preferido en el hogar ha crecido exponencialmente. 50% de la primera generación prefiere hablar español y el número se reduce a 4% de la tercera generación.

Sin embargo, hay un vuelco importante. En lugar de simplemente adoptar el inglés, 20% de la generación "Z" prefiere el spanglish a cualquier idioma individual, en comparación con sólo 14% de los mileniales y 10% de la generación "X".

"Hay personas trilingües que hablan español, inglés y spanglish. Hay bilingües que hablan español y spanglish o inglés y spanglish. Y hay personas que solamente hablan spanglish. El esfuerzo que tenemos que hacer es fijar un mínimo que sea comprensible para todos", dijo Ilan Stavans, catedrático de la Universidad de Amherst y autor hace un década de un libro con el título Spanglish: the Making of a New American Language (Espanglés: la creación de un nuevo idioma estadounidense).