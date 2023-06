VIDEO: esposo furioso interrumpe una conferencia para defender a su pareja, el ponente la agredió sexualmente

Durante una conferencia científica en la ciudad de Baltimore, ubicada en la entidad de Maryland, Estados Unidos; un hombre furioso interrumpió al ponente y lo acusó de haber agredido sexualmente a su pareja. Aunque los hechos se suscitaron hace siete años, el sujeto no perdió la oportunidad y le gritó antes de subir al podio, "sabes lo que hiciste", recalcó. Luego lo abofeteó enfrente de todos los asistentes y el evento se convirtió en todo un caos. Al perturbador incidente acudieron las autoridades estatales, pues necesitaban restablecer el orden y terminar con el violento encuentro, pero increíblemente —y validando las denuncias del sujeto— el ginecólogo con especialidad en oncología, decidió no presentar cargos en contra de la pareja.

El esposo le siguió gritando al sujeto hasta que finalmente salió del evento. FOTO: Reddit

Durante dos minutos toda la sala presenció el ataque

Gracias a un video que fue subido a la plataforma de Reddit, fue que se tiene evidencia de como el esposo iracundo comenzó el ataque. Abofeteó a un médico durante una conferencia especializada en temas de salud y su razón fue que este especialista abusó en el 2016 de su esposa. Este incidente ocurrió el pasado mes durante una reunión anual del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) y mostró como el hombre subió al podio y lanzó una infinidad de insultos contra el ponente.

Debido a la acústica del lugar y al micrófono cercano a este par, cada una de las palabras del marido lleno de rabia se hicieron escuchar en toda la sala. Incluso el propio chasquido de la cachetada que le dio al egresado del Centro de Cáncer de la Universidad de Stony Brook en Long Island, Nueva York. Debido a que no hay una denuncia formal en contra del especialista, no se reveló su nombre en la prensa, además de que —como tal— no hay un delito que perseguir. Pues ni la pareja presentó una queja formal en contra del sujeto, ni el ginecólogo levantó cargos en contra del violento asedio.

"Este hijo de puta agredió sexualmente a mi esposa hace siete años", aseguró el esposo frenético a antes de abofetear al panelista. "Tu sabes lo que hiciste. Tocaste a mi esposa hace 7 años en Nueva York. No seas un idiota. ¡Perr*a!", mientras continúa con las cachetadas. "Esto es para todos los hombres que agreden sexualmente a las mujeres", continuó. "¡Sé un maldito hombre!"

Le gritó en frente de todos los panelistas y lo acusó de ser un depredador sexual. FOTO: Reddit

El hombre, quien tampoco fue identificado, estaba tan molesto que siguió con su discurso dirigido a todos los presentes en la sala. Dijo que debido al depravado acto, su esposa ha sufrido durante todo este tiempo las secuelas del ataque. Asimismo advirtió que todos los hombres degenerados que agreden sexualmente a las mujeres deberán de tomarlo de ejemplo, pues tarde o temprano les llegaría un "castigo" similar. Luego de esto una de las organizadoras del evento llama a seguridad, pero esto solo enciende más la furia descontrolada del sujeto.

"¡Puedes llamar a seguridad, a la policía! ¡Me importa una mierda!", luego de esto se escuchan las risas de in individuo fuera de la cámara, lo que incita al esposo lleno de rabia a regresar a la mesa de los panelistas. "Siete años he estado esperando esto. ¡Siete años! Mi esposa está sufriendo porque eres un maldito depredador”, afirmó. "¡Y sabes lo que hiciste! ¡No seas maldita perr*a! ¡Tocaste a mi esposa! A este hijo de puta le gusta tocar a las mujeres."

Las autoridades llevan a cabo una investigación

Aunque ninguna de las dos partes quiso denunciar formalmente al otro, este incidente abrió una carpeta de investigación que las autoridades —dijeron— llevaran a cabo. Los oficiales llamados al centro de conferencias acudieron para controlar el asalto físico, pero ahora se estudiará la agresión en contra de la mujer. Por su parte, el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG por sus siglas en inglés), emitió un comunicado para disculparse por el suceso "traumático".

“Se siguieron los protocolos de seguridad y la situación fue abordada rápidamente por personal de seguridad vestido de civil y, finalmente, por el Departamento de Policía de Baltimore. Pedimos disculpas a aquellos que puedan haberse visto afectados por el incidente o los intercambios posteriores. ACOG no aprueba la violencia de ninguna forma. Reconocemos que aquellos que presenciaron el incidente en persona o en línea pueden haber experimentado un trauma como resultado, incluidos muchos de ustedes que han sufrido agresión sexual u otro tipo de violencia en el pasado".

Lo abofeteó al menos dos veces, pero el médico no quiso presentar una denuncia formal en contra del esposo. FOTO: Reddit

Hasta el momento, ninguno de los panelistas ha comentado sobre lo que ocurrió y se desconoce el proceso que seguirá la investigación puesto que no hay ninguna pista que perseguir o denuncia que acatar.