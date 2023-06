Alarma por la salud del Papa: revela que le falta el aire y aún tiene efectos de una anestesia

El mundo del catolicismo se mantiene en alerta por la salud del Papa Francisco quien reveló este jueves que mantiene complicaciones de salud luego de que hace dos semanas fue sometido a una intervención quirúrgica que tuvo en su zona abdominal. El sumo pontífice de 86 años de edad indicó que le falta el aire y que todavía siente los efectos de la anestesia que le aplicaron en la operación.

“Todavía estoy bajo el efecto de la anestesia… Mi respiración no es buena”: Papa Francisco

El Papa solo tiene un pulmón desde su juventud. Foto: Archivo

El Papa Francisco hizo su comentario al explicar por qué eligió no dar un discurso preparado a los trabajadores de caridad visitantes de las Iglesias de rito oriental. En cambio, el discurso fue entregado, indicó el pontífice citado por Vatican News retomado por la agencia AP.

La difícil cirugía de Papa

El pontífice de 86 años se sometió a tres horas de cirugía bajo anestesia general el 7 de junio para atender una hernia en la pared abdominal y extirpar tejido cicatricial intestinal. Fue dado de alta el 16 de junio y su cirujano dijo que estaba “mejor que antes”.

El Papa se ha quejado antes de sentir los efectos de la anestesia mucho después de haberse sometido a procedimientos quirúrgicos, incluyendo una operación en 2021 para extirpar 33 centímetros (13 pulgadas) de su intestino grueso. Había citado esa reacción en parte al negarse a someterse a una cirugía para reparar los ligamentos distendidos de una rodilla.

A sus 86 años, el Papa sigue como el máximo representante del catolicismo. Foto: Archivo

Su cirujano para las operaciones de 2021 y 2023, el doctor Sergio Alfieri, del hospital Gemelli de Roma, ha subrayado que no hubo reacciones adversas a la anestesia en ninguna de las dos ocasiones, aunque reconoció que “a nadie le gusta” que lo duerman y lo operen.

A Francisco le extirparon parte de un pulmón cuando era joven después de una infección respiratoria y la primavera pasada fue hospitalizado durante tres días por bronquitis. A menudo habla en un susurro y puede parecer sin aliento, especialmente cuando está físicamente tenso. Parte de su rehabilitación después de la cirugía más reciente involucró ejercicios respiratorios.

El Papa mandó un mensaje a la gente

Hace dos semanas, Francisco fue operado de una hernia. Foto: Archivo

Alfieri ha instado al Papa a que se lo tome con calma a fin de que la cicatriz sane y pueda recuperar completamente sus fuerzas antes de los próximos viajes programados en agosto a Portugal y Mongolia. Francisco no ha seguido exactamente las órdenes de los médicos y ha tenido una lista normal de audiencias en los últimos días, entre ellas reuniones de alto perfil esta semana con los presidentes de Cuba y Brasil.

Hace algunos días, el Papa argentino agradeció todas las muestras de apoyo, afecto y de oración que recibió durante los días que pasó en el Hospital Gemelli por la cirugía abdominal que se le practicó. El máximo representante de la religión Católica en el mundo afirmó que en todo momento se sintió cobijado por la gente:

“Quisiera expresar mi gratitud a todas las personas que, durante los días de mi internación en el Hospital Gemelli, me demostraron afecto, atención y amistad y me aseguraron el apoyo de la oración. Esta cercanía humana y espiritual me ha sido de gran ayuda y consuelo. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias de corazón!”, aseveró Francisco.

