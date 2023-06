El Papa Francisco agradece el apoyo y las oraciones durante sus días en el hospital

El Papa Francisco antes de iniciar el rezo mariano del Ángelus, agradeció todas las muestras de apoyo, afecto y de oración recibidas durante los días que pasó en el Hospital Gemelli por la cirugía abdominal que se le realizó.

“Quisiera expresar mi gratitud a todas las personas que, durante los días de mi internación en el Hospital Gemelli, me demostraron afecto, atención y amistad y me aseguraron el apoyo de la oración. Esta cercanía humana y espiritual me ha sido de gran ayuda y consuelo. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias de corazón!”