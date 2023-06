¿Las superbacterias acabarán con la humanidad? Tienen el potencial para ser una amenaza mundial

Las superbacterias, término que describe a las bacterias resistentes a los antibióticos, son una amenaza creciente para la salud global. A medida que estas bacterias mutan y desarrollan fortaleza a los medicamentos que solíamos utilizar para eliminarlas, se vuelven más difíciles de erradicar. Según un análisis de la OMS, si no se toman medidas para combatir esta amenaza, podría causar 10 millones de muertes anualmente para el año 2050.

Si no se atiende, podría ser un asunto muy grave. Foto: Frrepik.

Según Lumara González Arechiga González, bióloga y difusora de la ciencia en redes sociales, “el problema de las superbacterias es justamente que al ser patógenos, al ser estas cepas patógenas, se vuelven muy difíciles de combatir”, aseguró en entrevista para El Heraldo Digital.

En 2019 se estima que a nivel mundial 5 millones de muertes fueron directamente vinculadas a infecciones que soportan los medicamentos. Además, las infecciones bacterianas o fúngicas que “evaden” a los antibióticos, aumentaron en general un 15% en 2020 en comparación con 2019, según reportaron autoridades estadounidenses?.

¿Tenemos que preocuparnos?

Si bien las superbacterias son un problema emergente, es improbable que causen una pandemia mundial. Sin embargo, Lumara advirtió que “cada vez se tardan más tiempo los antibióticos en reaccionar y probablemente lo que veamos es son prolongaciones en los tiempos de tratamientos por bacterias”.

En la actualidad sí cobra cientos de miles de vidas. Foto: Freepik.

Opinó que en México, debido a las condiciones socioeconómicas podría haber un riesgo, pero en la actualidad no representa un riesgo, “lo más grave se encuentra en el sur de Asia y en el África subsahariana sobre todo del Este”.

De acuerdo con la Clínica Mayo, "determinadas acciones pueden intensificar la aparición y la diseminación de microbios resistentes a los antimicrobianos", como :

Tomar antibióticos frecuentemente o mal

Tener prácticas deficientes para prevención y control de infecciones

Vivir o trabajar en condiciones de falta de limpieza

Comida que se maneja de modo inapropiado

¿Qué son las superbacterias y por qué son peligrosas?

Las superbacterias son variantes muy fuertes contra los medicamentos comunes. Este fenómeno se produce a través de la evolución y la selección natural, con aquellas que sobreviven a los antibióticos y transmiten esta “ventaja” a las generaciones futuras. Lumara lo describe como: "Mutan constantemente, es como si dijeran: ‘no me morí, pues me reproduzco’, y qué crees, las células hijas, traen esta transformación”.

Las superbacterias son particularmente peligrosas porque pueden ser difíciles, o incluso imposibles, de tratar con los antibióticos disponibles. Además, no son solo resistentes a un antibiótico, sino a varios, lo que las convierte en una amenaza seria para la salud pública.

Superbacterias que dan miedo

Staphylococcus aureus: Es inmune a muchos antibióticos comunes y puede causar una variedad de problemas, desde infecciones de la piel hasta neumonía y septicemia.

Es inmune a muchos antibióticos comunes y puede causar una variedad de problemas, desde infecciones de la piel hasta neumonía y septicemia. Enterococcus: Normalmente vive en los intestinos y la vagina sin causar problemas, pero puede convertirse en una infección de consideración si se encuentra en otras partes del cuerpo. Algunas cepas de Enterococcus han desarrollado un “blindaje” a la vancomicina.

Hasta ahora ha resultado muy complejo combatirlas. Foto: Freepik.

Klebsiella pneumoniae: Puede causar infecciones serias, especialmente en los pulmones, la sangre y las heridas. Generó defensas contra los carbapenémicos, por lo que estas infecciones son particularmente difíciles de tratar.

Puede causar infecciones serias, especialmente en los pulmones, la sangre y las heridas. Generó defensas contra los carbapenémicos, por lo que estas infecciones son particularmente difíciles de tratar. Pseudomonas aeruginosa: Pueden llegar a varias partes del cuerpo, especialmente en personas con sistemas inmunológicos debilitados. La resistencia a múltiples fármacos dificulta el tratamiento.

Pueden llegar a varias partes del cuerpo, especialmente en personas con sistemas inmunológicos debilitados. La resistencia a múltiples fármacos dificulta el tratamiento. Clostridioides difficile: Aunque puede vivir en el intestino sin causar problemas, si se multiplica es muy peligroso. Algunas cepas no son eliminadas con ninguna droga.

Aunque puede vivir en el intestino sin causar problemas, si se multiplica es muy peligroso. Algunas cepas no son eliminadas con ninguna droga. ¿Cómo se propagan las superbacterias?

Estos microorganismos pueden propagarse del mismo modo que las bacterias regulares. "Una persona que ya contrajo una puede contagiar a alguien más por el contacto humano… Pero para que florezcan las personas deben tener el sistema inmune suprimido… No diría que son más fáciles de propagar, no se vuelven más infecciosas, pero sí más difíciles de controlar”, precisó Lumara.

Las personas con el sistema inmune deprimido son las que más riesgo corren. Foto: Freepik.

La lucha contra las superbacterias es una tarea compleja que requiere tanto la prevención del uso excesivo de antibióticos como la búsqueda de nuevos tratamientos. Lumara apuntó que:

“Hay muchísimos antibióticos… Cada año se descubren 300 o más, pero casi ninguno pasa al lado clínico. Entonces se necesita más investigación e invertir para que lleguen al uso cotidiano… También es muy importante fortalecer nuestros sistemas inmunológicos desde la infancia” .

La educación continua del personal de salud sobre este proceso ecológico y evolutivo es crucial y para los individuos, mantener una buena higiene y enriquecer la microbiota, el conjunto de microorganismos que viven en nuestro cuerpo, pueden ser estrategias efectivas. Lumara sugirió: “consumir probióticos, incluso en la misma alimentación, desde un yogur hasta la Kombucha”, dijo.

No hay que perder la esperanza

Pero la investigación científica siempre busca nuevas maneras de combatir las superbacterias, y hay razones para tener esperanza. En la actualidad los científicos buscan alternativas, como el uso de bacteriófagos (virus que infectan a las bacterias) o incluso los trasplantes fecales. Además, la investigación continua sobre el microbioma humano puede revelar más estrategias para prevenir.

Los científicos no han bajado los brazos en cuanto a la investigación. Foto: Freepik.

“Sí, es un tema preocupante. Yo creo que se ha tratado de controlar mucho para no generar pánico, porque de nada nos sirve estar en un estado de pánico; sin embargo, es importante… Lo que no va a pasar es que un día las bacterias no responderán a ningún antibiótico y todos nos vamos a morir”, reflexionó la experta, también conocida como “Lumara la bióloga” en redes sociales.

Concluyó al puntualizar que los antibióticos se derivan generalmente de seres vivos, en su mayoría hongos microscópicos. La penicilina, que proviene del hongo Penicillium, y muchos antibióticos se modifican químicamente a partir de los compuestos producidos por estos organismos.