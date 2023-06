Sufría bullying y se sometió a una operación para bajar de peso: murió durante la intervención

María Paula Ruiz López estudiaba Biología porque soñaba con trabajar en el Instituto Clodomiro Picado en Costa Rica y así poder ayudar a muchas personas, pero decidió someterse a una intervención quirúrgica para bajar de peso porque sufría bullying, sin embargo, durante la cirugía algo salió mal y perdió la vida.

La joven de 23 años originaria de La Unión de Cartago en Costa Rica, falleció el martes 4 de abril tras someterse a una cirugía bariátrica en una clínica privada para tratar su sobre peso, ubicada en paseo Colón, en San José. El padre de María Paula relató al medio local La Nación que en un inicio él era quien se iba a operar pero prefirió ayudar a su hija para que ella se tratara, por lo que él y su esposa se encargaron de pagar el procedimiento.

“Yo me iba a poner un balón gástrico, entonces fui, conocí al doctor y él me dijo que costaba $2.700. Pero el día que me tocaba programar la operación yo le dije al doctor que no, que no me lo iba a poner, que quería usar la plata en alguien que lo necesitaba más, en mi hija”, dijo el padre de la joven estudiante, identificado como Jorge Ruiz.

"Algo salió mal"

El hombre contó que por sugerencia del médico, decidieron que el procedimiento más adecuado para María Paula no era el balón gástrico, si no la manga gástrica, por lo que citaron a María Paula el martes a las 8 de la mañana. El doctor, quien llegó una hora más tarde, les explicó que el procedimiento duraría 40 o 45 minutos y que no era peligroso.

Ruiz señaló que él y su esposa, Flor López, madre de María Paula, esperaban en la sala cuando veinte minutos, una psicóloga les notificó la mala noticia, la cirugía de su hija se había complicado y debía ser trasladada a un hospital que tuviera lo necesario para tratarla de emergencia.

“Me dijeron que estaban atendiéndola por un aparente sangrado, que tuvieron que abrirla con bisturí y ver de dónde venía el sangrado. Pregunté la condición de ella y me dijeron que era estable", dijo el padre, quien también contó que cuando bajaron a su hija en la camilla vio que el doctor presionaba su estómago.

Su padre interpuso una denuncia

De inmediato, los padres también partieron a la nueva clínica, esta vez fue al hospital público San Juan de Dios, donde esperaron durante casi dos horas, cuando finalmente los dejaron pasar, una doctora les dijo que María Paula llegó muy grave, luego entró en shock y tuvieron que reanimarla.

A las doce del día, comenzó a ver movimientos de personal médico en la habitación y en ese momento pensó lo peor, y tenía razón, instantes después les informaron que su hija había fallecido debido a una hemorragia. El padre de la estudiante sabía que había ocurrido algo malo por lo que ese mismo día, interpuso una denuncia penal.

Ruiz señaló que hasta ahora no le han dado repuesta, y tampoco se ha confirmado si el médico que atendió a su hija habría incurrido en una mala praxis. El hombre lamentó que la vida de su hija haya terminado así, ella lo único que quería era bajar de peso por salud y además también había sufrido bullying.