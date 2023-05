"Hay una base extraterrestre en la Luna”: expiloto de la NASA puso en jaque a EU

John Lear, un expiloto de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) acaparó los reflectores a nivel mundial con sus reveladoras declaraciones sobre el espacio, aseguró que hay una base extraterrestre en la Luna y que estuvo en contacto con tecnología que no es de este planeta, en diversas entrevistas también acusó al gobierno de Estados Unidos (EU) de ocultarle información a la población.

Jonh Lear acusó al gobierno de EU de ocultarle información a la población Foto: Especial

En entrevista con The Jeff Rense Program el expiloto relató que "en 1985, vi tecnología que ni siquiera podrías imaginar. También vi seres que no parecían humanos en la misma área donde se estaban probando estas tecnologías avanzadas. No tengo ninguna duda en mi mente de que son extraterrestres".

Declaró que en la Luna vive una colonia extraterrestre Foto: Pixabay

Sostuvo que los extraterrestres nos visitan desde hace miles de años

Refirió que en 1988 mientras volaba un avión Boeing 747, él y su copiloto vieron un objeto volando a gran velocidad cerca de su avión y que tenía forma de cigarro, después de algunos minutos desapareció. Incluso sostuvo en diálogo con Earthfiles que vio con sus propios ojos hechos que demuestran que el gobierno de los EU trabajó en tecnología anti gravedad y que ha hecho acuerdos secretos con los extraterrestres".

"Hay vida allí afuera. Y no estamos solos. Hemos sido visitados por seres de otros planetas desde hace cientos de miles de años", reveló John Lear en una entrevista con Michael Salla.

Trabajó para la NASA en la década de los 80s y 90s Foto: 8 News NOW Las Vegas

Además el periódico El Clarín recordó cuando Lear sorprendió al afirmar que hay una base extraterrestre en la Luna, pero que la mantienen en secreto “el gobierno de Estados Unidos, Rusia y China están trabajando juntos en un programa espacial conjunto y secreto para combatir una invasión extraterrestre que saben que va a venir".

Sostuvo que “el gobierno de Estados Unidos, Rusia y China están trabajando juntos para combatir una invasión extraterrestre" Foto: Archivo

El expiloto trabajó para la NASA en la década de los 80s y 90s, mencionó que el primer viaje a la Luna fue en 1966 y que la habitaban 250 millones de extraterrestres pero que el gobierno estadounidense editó las fotografías de las misiones Apolo 8, 10 y 11 para mantener oculta esta información, incluso confesó que había colonias humanas.

"En 1953, una nave alienígena se estrelló y capturaron un extraterrestre que llamamos EBE 3, que luego ayudó al gobierno de Estados Unidos a construir algunas naves espaciales con tecnología extraterrestre" fue otra de sus polémicas declaraciones, argumentó que no podía dar pruebas de lo que decía porque de ser así estaría muerto.

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

John Lear pidió a los gobiernos ser más transparentes con la información

John Lear era hijo de William Lear, el famoso creador del avión de combate Learjet, nació en California, Estados Unidos y murió el 29 de marzo de 2022 a los 79 años de edad, dedicó su vida a compartir su conocimiento sobre lo que sostenía eran sus experiencias con la vida extraterrestre y OVNIs.

Murió el 29 de marzo de 2022 a los 79 años de edadMFoto: 8 News NOW Las Vegas

Pidió a los gobierno ser más transparentes con la información, escribió varios libros y artículos; entre ellos, "El Informe Alien" y "El Gran Encuentro", también ofreció diversas conferencias sobre la ufología, disciplina que estudia los ovnis u objetos voladores no identificados.

SEGUIR LEYENDO:

Otro mexicano enfrenta la pena de muerte en EU: buscan agravar los cargos contra Francisco Oropesa

VIDEO | Las impactantes imágenes de la explosión en refinería de Deer Park, Texas

"Operación Última Milla": la DEA dejó sin fentanilo y dólares al Cartel de Sinaloa y el CJNG